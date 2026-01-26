Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Спорт

"Торпедо" прервало победную серию, уступив "Сибири" в концовке матча

26 января 2026 21:45 Спорт

Хоккеисты "Торпедо" упустили победу в драматичной концовке встречи с "Сибирью", уступив со счётом 2:4. Нижегородцы вели в счете почти весь матч, но пропустили три шайбы за последние 29 секунд.

Матч стал дебютным в КХЛ для вратаря системы Дмитрия Дагестанского. Уже в начале игры он отметился несколькими эффектными спасениями.

На 8-й минуте счет открыл Егор Виноградов, а ближе к перерыву преимущество "Торпедо" удвоил Амир Гараев, реализовав большинство.

Во втором периоде "Сибирь" сократила отставание. Однако в третьей двадцатиминутке инициатива вновь перешла к нижегородцам, которые контролировали игру вплоть до самой концовки.

Ключевые события развернулись в последние секунды: за 46 секунд до финальной сирены "Сибирь" сравняла счет, а спустя 26 секунд вышла вперед.

Попытка Алексея Исакова изменить ход матча с помощью тайм-аута не принесла результата: новосибирцы выиграли вбрасывание и отправили четвёртую шайбу в пустые ворота.

Эта игра стала 50-й для Алексея Исакова в качестве главного тренера в КХЛ и одновременно прервала шестиматчевую победную серию его команды.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведет 28 января против "Северстали".

Ранее сообщалось, что гендиректор "Торпедо" Евгений Забуга прокомментировал обмен Кирилла Воронина в минское "Динамо".

Фото: ХК "Торпедо"

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных