"Торпедо" прервало победную серию, уступив "Сибири" в концовке матча Спорт

Хоккеисты "Торпедо" упустили победу в драматичной концовке встречи с "Сибирью", уступив со счётом 2:4. Нижегородцы вели в счете почти весь матч, но пропустили три шайбы за последние 29 секунд.

Матч стал дебютным в КХЛ для вратаря системы Дмитрия Дагестанского. Уже в начале игры он отметился несколькими эффектными спасениями.

На 8-й минуте счет открыл Егор Виноградов, а ближе к перерыву преимущество "Торпедо" удвоил Амир Гараев, реализовав большинство.

Во втором периоде "Сибирь" сократила отставание. Однако в третьей двадцатиминутке инициатива вновь перешла к нижегородцам, которые контролировали игру вплоть до самой концовки.

Ключевые события развернулись в последние секунды: за 46 секунд до финальной сирены "Сибирь" сравняла счет, а спустя 26 секунд вышла вперед.

Попытка Алексея Исакова изменить ход матча с помощью тайм-аута не принесла результата: новосибирцы выиграли вбрасывание и отправили четвёртую шайбу в пустые ворота.

Эта игра стала 50-й для Алексея Исакова в качестве главного тренера в КХЛ и одновременно прервала шестиматчевую победную серию его команды.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведет 28 января против "Северстали".

Ранее сообщалось, что гендиректор "Торпедо" Евгений Забуга прокомментировал обмен Кирилла Воронина в минское "Динамо".

Фото: ХК "Торпедо"