Спорт

Торпедовец Крутов выиграл Кубок Будущего в составе сборной России U20

10 ноября 2025 11:24 Спорт
Андрей Крутов выиграл Кубок Будущего в составе сборной России U20

Фото: Федерация хоккея России

Нападающий системы нижегородского "Торпедо" Андрей Крутов стал победителем хоккейного турнира Кубок Будущего, выступая за сборную России U20. 

В решающем матче россияне уверенно обыграли сверстников из Беларуси со счётом 4:0. Эта победа стала четвёртой подряд для молодежной сборной России на этом турнире.

На пути к финалу команда также одержала уверенные победы над сборной России U18 (6:4) и национальной командой Казахстана (6:2). В поединке против казахстанцев Андрей Крутов отличился заброшенной шайбой.

Кроме Крутова, в турнире приняли участие ещё четыре хоккеиста системы нижегородского ХК "Торпедо" — Виктор Фёдоров, Алексей Анисимов, Сергей Скворцов и Глеб Пугачев. Они выступали за юниорскую сборную России (U18), которая по итогам соревнований заняла третье место.

Ранее сообщалось, что гендиректор "Торпедо" Евгений Забуга опроверг переход Никиты Артамонова в СКА.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных