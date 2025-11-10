Торпедовец Крутов выиграл Кубок Будущего в составе сборной России U20

Фото:
Нападающий системы нижегородского "Торпедо" Андрей Крутов стал победителем хоккейного турнира Кубок Будущего, выступая за сборную России U20.
В решающем матче россияне уверенно обыграли сверстников из Беларуси со счётом 4:0. Эта победа стала четвёртой подряд для молодежной сборной России на этом турнире.
На пути к финалу команда также одержала уверенные победы над сборной России U18 (6:4) и национальной командой Казахстана (6:2). В поединке против казахстанцев Андрей Крутов отличился заброшенной шайбой.
Кроме Крутова, в турнире приняли участие ещё четыре хоккеиста системы нижегородского ХК "Торпедо" — Виктор Фёдоров, Алексей Анисимов, Сергей Скворцов и Глеб Пугачев. Они выступали за юниорскую сборную России (U18), которая по итогам соревнований заняла третье место.
