Хоккеисты системы "Торпедо" вызваны в юниорскую и молодёжную сборные России Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Тренерский штаб сборных команд России объявил составы юниорской (до 18 лет) и молодёжной (до 20 лет) команд для участия в Кубке Будущего. Турнир состоится с 6 по 9 ноября в Санкт-Петербурге.

К командам присоединятся ребята из системы нижегородского "Торпедо".

Так, в юниорскую сборную включены сразу четверо воспитанников "Чайки" - защитник Алексей Анисимов и нападающие Сергей Скворцов, Виктор Фёдоров и Глеб Пугачёв.

В молодёжную команду приглашён нападающий Андрей Крутов.

За "Кубок будущего", помимо команд Россия U20 и Россия U18, будут бороться Казахстан U20 и Беларусь U20.