Дело Ильи Халтурина снова начали рассматривать в суде

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский районный суд возобновил рассмотрение дела бывшего генерального директора АО "Теплоэнерго" (ныне АО "Объединенный коммунальный оператор") Ильи Халтурина, сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

В дополнение к первоначальным обвинениям отдельно появился четвёртый эпизод, в результате чего дело объединили и фактически стали рассматривать его заново.

Следствие считает, что Халтурин действовал неправомерно, когда вмешивался в распределение заказов между подрядчиками и принимал решения в интересах своих близких знакомых. В частности, Халтурин поменял проектировщика реконструкции Нагорной теплоэлектроцентрали с ООО АСБ "Парсек" на ООО "ТГВ-проектирование", несмотря на задержки в выполнении работ. В конечном итоге директор ООО "Теплоэнергоремонт НН" Яков Гиркин, управляющий дочерней структурой "Теплоэнерго", был осуждён условно за злоупотребление должностными полномочиями при исполнении контракта.

Другими эпизодами дела стали договоры на перекладку теплотрасс в центре Нижнего Новгорода на проспекте Гагарина и улице Кулибина. По версии следствия, Халтурин необоснованно выбрал в качестве подрядчика ООО "Строительные технологии", единственной подходящей компании, невзирая на неоплаченные налоги и судимость её директора. Срок сдачи работ был сорван, но штрафы применены не были.

Илья Халтурин отверг выдвинутые обвинения и напомнил суду, что зарплата Гиркина была увеличена по причине большой контрактной нагрузки и недостатка сотрудников, что вынудило его работать сверхурочно. Подсудимый также оспорил выводы следствия о его причастности к действиям подрядчиков, аргументируя, что компания имела право заключить контракт с единственным участником, поскольку на аукцион не поступили другие заявки.

Следующее заседание состоится 3 февраля, где продолжится представление доводов защиты и будет допрошен представитель потерпевшей стороны "Теплоэнерго".

