Бывший аудитор нижегородской КСП выступил в суде по делу о взятках

На судебном заседании бывший аудитор Контрольно-счётной палаты Нижегородской области Владимир Севодняев дал показания по нескольким эпизодам коррупции, полностью признав свою вину. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".
Севодняеву и группе подчинявшихся ему инспекторов КСП предъявлены обвинения в получении взяток при проведении проверок муниципальных контрактов на освоение бюджетных средств. Все фигуранты дела были задержаны в мае 2024 года.
Сам обвиняемый заявил, что наибольшую сумму взятки размером 1,4 млн рублей он получил в 2023 году от директора компании "ВМСК-Строй", занимавшейся строительством средней школы в Семенове. Взамен инспектора КСП скрыли от отчетности выявленные нарушения на 20 млн рублей.
На суде Севодняев также упомянул эпизоды получения меньших сумм, например, порядка 300-350 тысяч рублей от компании "Гривна", занимавшейся ремонтом дорог в Богородском и Навашинском районах, а также случай передачи взятки в размере около 800 тысяч рублей от другой организации.
Проверки проводились систематически: проверяющая группа во главе с бывшим аудитором выезжала на стройплощадки и обследовала документацию. Выявляя существенные дефекты и нарушения, проверяющие скрывали их из актов проверки, если руководство подрядных фирм соглашалось выплатить вознаграждение.
Фактически передача денег происходила в наличной форме, чаще всего в кафе или на улицах города. Однажды один из директоров прибыл прямо в кремль, где расположен офис Контрольно-счетной палаты, и передал сумму взятки в автомобиле подсудимого.
В итоге Севодняев согласился на особый порядок рассмотрения дела, подразумевающий быстрое судебное разбирательство без детального изучения доказательств.
Примечательно, что ряд бывших инспекторов Контрольно-счетной палаты отрицают обвинение в получении взяток, настаивая на том, что они действовали незаконно лишь в рамках мошенничества, так как полномочия КСП не позволяли влиять на подрядчиков напрямую.
