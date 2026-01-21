Экс-главе нижегородского ОНФ Жильцову продлили арест до 9 марта Происшествия

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородский областной суд оставил под стражей Андрея Жильцова, возглавлявшего региональное отделение Общероссийского народного фронта. Он останется в СИЗО до 9 марта. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе суда.

Жильцова задержали в октябре 2025 года по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, в 2023 году его организация получила государственный грант на развитие волонтерских инициатив в размере свыше 6 млн рублей. Однако фактически работы были выполнены лишь на сумму около 2,5 млн рублей. Остальные средства, по версии правоохранителей, Жильцов перевел на свои личные счета.

