Происшествия

Экс-главе нижегородского ОНФ Жильцову продлили арест до 9 марта

21 января 2026 13:44 Происшествия
Экс-главе нижегородского ОНФ Жильцову продлили арест до 9 марта

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородский областной суд оставил под стражей Андрея Жильцова, возглавлявшего региональное отделение Общероссийского народного фронта. Он останется в СИЗО до 9 марта. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе суда.

Жильцова задержали в октябре 2025 года по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, в 2023 году его организация получила государственный грант на развитие волонтерских инициатив в размере свыше 6 млн рублей. Однако фактически работы были выполнены лишь на сумму около 2,5 млн рублей. Остальные средства, по версии правоохранителей, Жильцов перевел на свои личные счета.

Ранее сообщалось, что бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова отправили под домашний арест до 2 февраля. Его обвиняют в получении взятки. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

