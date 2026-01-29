Внедрение демографического стандарта на предприятиях обсудили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

28 января под председательством замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова прошло первое в этом году заседание региональной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В обсуждении приняли участие представители правительства региона, Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, областного объединения профсоюзов "Облсовпроф", АНО "Институт демографического развития", объединений работодателей и профсоюзов.

Главной темой встречи стали меры поддержки семей как на государственном, так и на корпоративном уровне. Эта задача входит в число приоритетных направлений, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в рамках национального проекта "Семья".

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе реализуется комплекс инициатив в рамках Пятилетия семьи. Особое внимание уделяется вовлечению бизнеса в реализацию таких мер — в том числе через механизм корпоративного демографического стандарта.

Как отметил Егор Поляков, в Нижегородской области сегодня насчитывается около 2,5 тысячи работодателей, включивших меры поддержки сотрудников с семьями в коллективные договоры. При этом среди них около 200 — коммерческие организации. Он выразил надежду, что число таких компаний будет расти.

По словам Полякова, демографический стандарт может предусматривать, например, выплаты при рождении ребенка, доплаты к пособиям, организацию летнего отдыха для детей сотрудников. При этом корпоративная социальная политика должна формироваться с учетом конкретных потребностей работников.

Служба занятости разработала шаблон коллективного договора с учетом положений демографического стандарта. Организации могут использовать его полностью или выбрать отдельные меры. Запросить шаблон можно по электронной почте Kd@md.kreml.nnov.ru или по телефону 215-90-43 (доб. 378).

Руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин подчеркнул, что демографический стандарт не заменяет коллективный договор, а дополняет его. По его словам, задача состоит в том, чтобы создать условия, при которых профессиональная реализация сотрудников сочетается с поддержкой семейных ценностей. В числе эффективных инструментов он назвал внедрение гибких графиков, развитие удалённого формата работы и корпоративных социальных программ.

Министр социальной политики региона Игорь Седых представил расширенный перечень мер демографической поддержки, реализуемых в рамках Пятилетия семьи. Он отметил, что реализация нацпроекта "Семья" придала дополнительный импульс этой работе. В регионе внедрено пять новых инициатив из "демографического меню" Минтруда России, а с 1 июля 2025 года действуют уникальные меры — Родительский основной доход и программа "Подарок новорожденному". В 2025 году различными мерами поддержки воспользовались более 15 тысяч семей. Особое внимание уделяется цифровизации: все меры интегрированы с федеральной и региональной платформами "Госуслуги" для удобства родителей.

Ранее сообщалось, что Игорь Пантюхин возглавит министерство демографии в Нижегородской области.