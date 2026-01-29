В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Происшествия

Нижегородская ГАИ назвала главные причины смертельных ДТП в регионе

29 января 2026 20:43
Нижегородская ГАИ назвала главные причины смертельных ДТП в регионе

Фото: Кирилл Мартынов

В 2025 году на дорогах Нижегородской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 347 человек. Всего за год в регионе зарегистрировали 4591 аварию, в которых травмы получили около 5,8 тысячи человек. Об этом сообщил начальник Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области Владимир Ежов, выступая на пресс-конференции в НОИЦ 28 января.

По его словам, самой распространенной причиной тяжелых аварий остается выезд на встречную полосу движения. Именно такие ДТП унесли жизни 142 человек — это почти каждый второй погибший. При этом около половины подобных аварий произошли на участках дорог, где обгон запрещен правилами.

Отдельное внимание в статистике уделено наездам на пешеходов. Каждый третий погибший в ДТП — пешеход. Наибольшее число таких аварий фиксировалось в начале года и осенью, когда ухудшается видимость и сокращается световой день.

Как отметил Владимир Ежов, почти 62% погибших пешеходов нарушили правила дорожного движения. Люди переходили проезжую часть в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора или находились на дороге без цели её пересечения.

"В связи с этим нами был сделан максимальный акцент на пресечение таких видов нарушений", — пояснил глава региональной ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции усилили работу вблизи пешеходных переходов и активно фиксировали нарушения со стороны пешеходов. По итогам года количество выявленных нарушений выросло почти на 125%. К административной ответственности привлекли 24 559 человек.

Анализ аварийности показал, что чаще всего участниками ДТП среди пешеходов становятся люди в возрасте от 50 до 70 лет. Для этой категории жителей региона были организованы специальные профилактические мероприятия.

Параллельно усилили контроль и за водителями, которые не уступают дорогу пешеходам на переходах. За это нарушение к ответственности привлекли более 19 тысяч автомобилистов, что на 85% превышает показатели предыдущего периода.

По итогам 2025 года ГАИ наложила административные штрафы на общую сумму свыше 2,98 млрд рублей. Это на 25% больше, чем годом ранее. Фактически взыскано более 2,2 млрд рублей, что означает рост на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Напомним, что утром 29 января в Борском округе произошло ДТП с перевернувшимся автобусом. Пострадали три человека. СК возбудил уголовное дело.

