Умер второй сотрудник АНО "КРПП НО", попавший в ДТП под Арзамасом Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Сотрудник АНО "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области", пострадавший в ДТП под Арзамасом, скончался в больнице. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции 21 января.

Страшная авария произошла на 82 км трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов утром 20 января. По данным ГАИ, автомобиль "Шкода" выехал на встречку и столкнулся лоб в лоб с "Шевроле".

В "Шкоде", как оказалось, находились сотрудники Корпорации развития промышленности — они направлялись в Арзамас по работе. На месте скончались водитель и 57-летний старший руководитель проекта АНО. Его коллегу — 46-летнего руководителя проекта — на скорой увезли в больницу.

Врачи боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.

Добавим также, что после ДТП был госпитализирован еще один человек. Его судьба неизвестна.

В обстоятельствах и причинах случившегося разбираются сотрудники Гострудинспекции.