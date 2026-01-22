Сотрудники ЦРБ попали в жуткое ДТП под Нижним Новгородом: есть погибший Происшествия

Сотрудники Тоншаевской центральной районной больницы попали в ДТП в Уренском районе. Один человек погиб, сообщили в пресс-службе нижегородской полиции.

Авария произошла ранним утром 21 января на 184 км автодороги Р-159 "Нижний Новгород - Шахунья - Киров". Там лоб в лоб столкнулись "Форд Экоспорт" под управлением 49-летнего мужчины и "Лада Ларгус", за рулем которой находился 58-летний водитель.

Водитель отечественного авто погиб, а его 59-летняя пассажирка (медсестра ЦРБ) получила телесные повреждения. Кроме того, пострадала 39-летняя пассажирка иномарки.

В ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия. Также в случившемся разбираются сотрудники Гострудинспекции. Там уточнили, что работники медучреждения направлялись в командировку в Нижний Новгород. Инспекция инициировала расследование несчастного случая на производстве.

Напомним, что 20 января на трассе Р-158 "Нижний Новгород - Саратов" при лобовом столкновении двух авто погибли сотрудники Корпорации промышленности и предпринимательства Нижегородской области.