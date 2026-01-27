Водитель "Нивы" разбился насмерть в лобовом ДТП около Воротынца

Фото:
Смертельное ДТП произошло на трассе М-7 в Воротынском округе вечером 26 января, сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.
Автомобиль "Нива" под управлением 39-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "Газон NEXT", которым управлял 53-летний водитель.
Водитель "Нивы" получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия. На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа.
