Происшествия

Водитель "Нивы" разбился насмерть в лобовом ДТП около Воротынца

27 января 2026 09:38 Происшествия
Водитель Нивы разбился насмерть в лобовом ДТП около Воротынца

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло на трассе М-7 в Воротынском округе вечером 26 января, сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Автомобиль "Нива" под управлением 39-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "Газон NEXT", которым управлял 53-летний водитель.

Водитель "Нивы" получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия. На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа.

Напомним, в Нижнем Новгороде водитель "Ниссана", которому стало плохо за рулем, протаранил автобус. 

Также сообщалось, что на трассе под Богородском погиб пешеход, которого сбила иномарка. 

Напомним, в Нижнем Новгороде водитель "Ниссана", которому стало плохо за рулем, протаранил автобус. 

Также сообщалось, что на трассе под Богородском погиб пешеход, которого сбила иномарка.

Воротынский район Госавтоинспекция ДТП
