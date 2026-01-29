В России предложили запретить рекламу фастфуда с участием детей Общество

Фото: unsplash.com

В России предложили запретить рекламу фастфуда и газированных напитков с участием детей. Причиной стала тревожная статистика, опубликованная Роспотребнадзором и Минздравом, которая показывает резкий рост детского ожирения и заболеваний, связанных с нездоровым питанием. Врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина поддержала эту инициативу в интервью 360.ru.

По мнению Соломатиной, запрет на рекламу фастфуда и газировки с участием детей давно назрел. Она подчеркнула, что реклама, ориентированная на детей, оказывает значительное влияние на их выбор продуктов. Дети, в силу своего возраста и незрелости, не способны критически оценивать рекламные сообщения и их скрытые цели. Даже взрослые люди часто поддаются импульсивным желаниям, увидев яркую и аппетитную картинку.

Эксперт отметила, что реклама фастфуда и газировки часто использует образы, вызывающие у детей ассоциации с семейным уютом и домашним теплом. Это задействует комплекс эмоций, гормонов и нейромедиаторов, усиливая желание получить рекламируемый продукт. Дети, не задумываясь о последствиях, воспринимают рекламу как призыв к действию, особенно если она ассоциируется с родителями.

Соломатина подчеркнула, что дети мало думают о вреде, который может нанести их здоровью нездоровое питание. Для них понятие "вредно" абстрактно, поэтому, увидев привлекательное видео с фастфудом, они будут просить родителей купить еду, как в рекламе.

