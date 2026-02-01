Воспитанники реабилитационного центра посетили нижегородский дельфинарий Культура и отдых

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Бригантина» посетили Нижегородский дельфинарий. Мероприятие организовано Нижегородским региональным отделением партии «Единая Россия».

«Для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, наша поддержка очень важна. Мы хотим показать им, что они не одиноки, что есть люди, которым небезразличны их истории. Яркие положительные эмоции — лучшее лекарство от душевных ран. И мы верим, что общение с животными подарит ребятам радость, заряд позитива и ту самую искорку надежды на светлое будущее», – отметил региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Ирина Гончарова.

Для воспитанников центра выступили дельфины морские котики и морская львица. Артисты дельфинария продемонстрировали свои умения: животные выполняли прыжки, играли с мячом, танцевали, и даже рисовали картины.

«Всё было супер! Запомнилось, как животные выполняли трюки: прыгали, мячики бросали. Они так прикольно это делали! Но больше всех понравился маленький дельфинчик, который старательно повторял всё за родителями. Я получила море положительных впечатлений и хочу прийти к дельфинам ещё раз!», – рассказала воспитанница центра Юля Бунтикова.

«Самый захватывающий момент – когда дельфины катали на себе дрессировщика! Мне даже захотелось оказаться на его месте. Это было необычно и очень здорово. Для меня это первый визит в дельфинарий, я впервые не только увидела дельфинов, но и услышала их голоса. Мне очень понравилось!», – поделилась воспитанница центра Маирам Ходжаева.

Дельфинотерапия — это форма психологической реабилитации, в основе которой лежит общение с дельфинами. Она способствует глубокой психологической разгрузке и помогает стабилизировать эмоциональное состояние детей, снижая тревожность и стресс.

«Сегодня наши ребята, которые лишёны родительского внимания или попали в трудные ситуации, впервые побывали на таком удивительном шоу. Их восторг читался на лицах! Они смотрели на одном дыхании, фотографировали, а у некоторых даже блестели слёзы на глазах. Это не просто развлечение — это мощная терапия добротой, в которой так нуждаются современные подростки. Это бесценно. Огромное спасибо организаторам!», – поделилась руководитель областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Бригантина» Альбина Малюгина.

Напомним, что партийный проект «Крепкая семья» направлен на реализацию народной программы «Единой России». Поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, ушедших из дома или проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, является одной из важнейших целей партпроекта.