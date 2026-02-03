Нижегородская ЕДДС стала лучшей в регионе по итогам смотра-конкурса МЧС России по Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Нижегородская единая дежурно-диспетчерская служба стала лучшей в регионе по итогам смотра-конкурса МЧС России по Нижегородской области. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.

Как отметил мэр, среди критериев оценки в борьбе за победу был профессионализм команды и квалификация специалистов, организация оперативного дежурства, оснащение пункта управления ЕДДС.

"Нижегородская Единая дежурно-диспетчерская служба - это работа 75 профессионалов, приём и отработка в день более 480 обращений жителей разного характера (за минувший год - более 55 тысяч обращений - половина всех сигналов в регионе), оперативное взаимодействие со службами экстренного реагирования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, последствий ДТП и пожаров, поисково-спасательных работ и др.", - отметил Юрий Шалабаев, поздравив сотрудников ЕДДС с заслуженной победой, за которой, по его словам, стоит нелегкий труд и постоянное совершенствование.

Как рассказал директор МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода" Михаил Баранов, единая дежурно-диспетчерская служба города образована в 2011 году.

"ЕДДС в своей работе охватывает множество направлений для обеспечения безопасности жителей города. Основная задача ЕДДС – повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на чрезвычайные ситуации, а также эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при их совместных действиях по их предупреждению и ликвидации. В суточном режиме на оперативном дежурстве находятся 15 сотрудников, которые обеспечивают обмен информацией между службами, уточняют обстановку в городе и ставят задачи взаимодействующим с ЕДДС органам", - рассказал Михаил Баранов, пояснив, что на вызовы жителей, от кошки на дереве до запахов газа в помещении, выезжают сотрудники городского аварийно-спасательного отряда.

Смотр-конкурс на звание "Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Нижегородской области" проводится каждый год, в целях совершенствования организации деятельности едины дежурно-диспетчерских служб, внедрения и распространения накопленного опыта и поощрения наиболее передовых из них.