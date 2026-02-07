Индекс промышленного производства в Нижегородской области достиг 100,9% Экономика

Промышленный сектор Нижегородской области завершил 2025 год с результатами, оказавшимися существенно лучше первоначальных прогнозов. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Егор Поляков.

Вместо ожидаемого снижения индекса производства в обрабатывающей промышленности на 2%, по итогам года зафиксирован рост на 1,1%. Индекс физического объема промышленного производства достиг 100,9%.

Ключевыми факторами, повлиявшими на положительную динамику, стали высокая диверсификация промышленного комплекса региона и отсутствие зависимости от одной отрасли. Это позволило компенсировать спад в таких секторах, как автомобилестроение и металлургия.

Особую роль сыграл значительный рост в нефтепереработке — объем производства в этом сегменте увеличился на 24,5% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, положительную динамику продемонстрировали отрасли, ориентированные на выполнение государственных заказов и успешно реализующие политику импортозамещения:

производство готовых металлических изделий выросло на 44,3%;

выпуск машин и оборудования — на 13,2%;

производство мебели — на 9,4%;

швейная промышленность — на 6,7%;

фармацевтическое производство — на 5,7%.

Декабрьские показатели оказались особенно обнадеживающими: свыше двух третей отраслей обрабатывающей промышленности показали рост по сравнению с ноябрем. Среди них — автомобилестроение (+23,2%) и металлургия (+16,7%).

"Безусловно, не все сложилось так, как нам хотелось. Есть ряд отраслей, имеющих большой потенциал роста и в текущих условиях, — это, прежде всего, пищевая промышленность, химия, производство электрооборудования", - отметил Поляков.

