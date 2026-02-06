Более 365 млн рублей направят на развитие нижегородского агробизнеса Экономика

Фото: минсельхоз Нижегородской области

В 2026 году на развитие малого агробизнеса в Нижегородской области направят 365,5 млн рублей. Финансирование предусмотрено в рамках нового федерального проекта "Развитие малого агробизнеса", который стартовал в России в 2026 году, сообщили в региональном правительстве.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, 266,8 млн рублей поступят из федерального бюджета, а 98,7 млн — из регионального. Объем поддержки вырастет почти на 20% по сравнению с 2025 годом. Как подчеркнул чиновник, помощь фермерам, кооперативам и семейным предприятиям — это инвестиции в продовольственную стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов отметил, что в рамках нового проекта расширены меры поддержки как для новых, так и для уже действующих сельхозпредприятий.

Среди направлений поддержки сохраняются гранты по программе "Агропрогресс" и субсидии кооперативам на компенсацию до 50% расходов на технику и оборудование. Также вводятся новые меры: грант "Агромотиватор" для участников СВО, грант на создание малой сельской пекарни, субсидии на компенсацию до 60% затрат фермеров, а также поддержка развития сельских пекарен.

В настоящее время региональные нормативные акты, регулирующие порядок предоставления этих мер, находятся в стадии подготовки. Документы, определяющие перечень расходов, на которые можно направить средства, проходят согласование в Минсельхозе России.

В ведомстве напомнили, что за последние пять лет на поддержку малых форм хозяйствования и сельской кооперации в регионе направлено более 1,6 млрд рублей. Субсидии и гранты получили 245 хозяйств.

Актуальную информацию о конкурсных отборах, сроках, условиях участия и перечне необходимых документов региональный минсельхоз публикует на своем сайте в разделе "Конкурсные отборы по предоставлению субсидий", а также в официальных соцсетях ведомства.

Добавим, проект "Развитие малого агробизнеса" объединяет все меры господдержки для малых форм хозяйствования в АПК и реализуется в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Его цель — развитие агропромышленного комплекса и технологическая независимость страны.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса региона направят 71 млн рублей.