В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
06 февраля 2026 17:00Более 365 млн рублей направят на развитие нижегородского агробизнеса
06 февраля 2026 15:26Около 60 обучающих вебинаров по маркировке "Честный знак" пройдет в феврале
06 февраля 2026 13:16Более 13 тысяч тонн продукции из Нижегородской области отправили за границу
06 февраля 2026 12:29Прием заявок на второй сезон проекта "СВОё дело" стартовал в Нижегородской области
06 февраля 2026 12:15В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
05 февраля 2026 15:27Новое авто в Нижегородской области обойдется в среднем в 2,6 млн рублей
05 февраля 2026 15:09Экспертиза одобрила проект 1-го дома по КРТ на улице Правды в Нижнем Новгороде
05 февраля 2026 13:04ВТБ: в январе выдачи автокредитов в России выросли более чем на 14%
05 февраля 2026 12:27Названы нижегородские муниципалитеты-лидеры по вводу жилья в 2025 году
04 февраля 2026 18:17Первый дом проекта КРТ в Ольгине планируют сдать до конца 2027 года
Экономика

Более 365 млн рублей направят на развитие нижегородского агробизнеса

06 февраля 2026 17:00 Экономика
Более 365 млн рублей направят на развитие нижегородского агробизнеса

Фото: минсельхоз Нижегородской области

В 2026 году на развитие малого агробизнеса в Нижегородской области направят 365,5 млн рублей. Финансирование предусмотрено в рамках нового федерального проекта "Развитие малого агробизнеса", который стартовал в России в 2026 году, сообщили в региональном правительстве.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, 266,8 млн рублей поступят из федерального бюджета, а 98,7 млн — из регионального. Объем поддержки вырастет почти на 20% по сравнению с 2025 годом. Как подчеркнул чиновник, помощь фермерам, кооперативам и семейным предприятиям — это инвестиции в продовольственную стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов отметил, что в рамках нового проекта расширены меры поддержки как для новых, так и для уже действующих сельхозпредприятий.

Среди направлений поддержки сохраняются гранты по программе "Агропрогресс" и субсидии кооперативам на компенсацию до 50% расходов на технику и оборудование. Также вводятся новые меры: грант "Агромотиватор" для участников СВО, грант на создание малой сельской пекарни, субсидии на компенсацию до 60% затрат фермеров, а также поддержка развития сельских пекарен.

В настоящее время региональные нормативные акты, регулирующие порядок предоставления этих мер, находятся в стадии подготовки. Документы, определяющие перечень расходов, на которые можно направить средства, проходят согласование в Минсельхозе России.

В ведомстве напомнили, что за последние пять лет на поддержку малых форм хозяйствования и сельской кооперации в регионе направлено более 1,6 млрд рублей. Субсидии и гранты получили 245 хозяйств.

Актуальную информацию о конкурсных отборах, сроках, условиях участия и перечне необходимых документов региональный минсельхоз публикует на своем сайте в разделе "Конкурсные отборы по предоставлению субсидий", а также в официальных соцсетях ведомства. 

Добавим, проект "Развитие малого агробизнеса" объединяет все меры господдержки для малых форм хозяйствования в АПК и реализуется в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Его цель — развитие агропромышленного комплекса и технологическая независимость страны. 

Ранее сообщалось, что в 2026 году на развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса региона направят 71 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Нацпроект Сельское хозяйство
Поделиться:
Новости по теме
27 января 2026 15:40Два нижегородских сельхозпредприятия стали победителями национальной премии "Агролидер-2025"
10 января 2026 12:37Нижегородские аграрии ввели в оборот ещё более 8 тысяч га залежных земель
29 декабря 2025 10:48Первый теленок новой мясной породы родился на уренской ферме "Никитино"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных