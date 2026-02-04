Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Экономика

Срок получения разрешений на земляные работы сократили в Нижнем Новгороде

04 февраля 2026 08:12 Экономика
Срок получения разрешений на земляные работы сократили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде значительно упростили процесс получения разрешений на проведение земляных и ремонтных работ. Согласно принятым 28 января изменениям, оформление необходимых документов теперь занимает всего 12 рабочих дней вместо прежних трёх месяцев. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Нижегородской области Павла Солодкого.

Инициатива стала ответом на многочисленные обращения представителей малого и среднего бизнеса, которые указывали на чрезмерную затянутость процедур. По словам предпринимателей, прежняя система оформления документов тормозила развитие городской инфраструктуры и приводила к убыткам. Строительные и ремонтные работы зависят от погодных условий, а сезон, благоприятный для их выполнения, ограничен несколькими месяцами.

Вопрос об ускорении процедуры подняли в ноябре 2023 года на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона поддержал инициативу и поручил профильным ведомствам оперативно внести необходимые изменения.

Юристы аппарата бизнес-омбудсмена совместно со специалистами Административно-технической инспекции города провели анализ действующих нормативов. В результате были предложены поправки, позволившие одновременно сохранить системность планирования и значительно сократить сроки выдачи разрешений.

Теперь компании могут подавать заявки на включение работ в оперативную программу непосредственно перед их началом, а не за 90 дней, как это требовалось ранее. На рассмотрение заявления о выдаче ордера отводится не более 12 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что в 2025 году нижегородские предприниматели стали чаще жаловаться на налоги.

