Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
06 февраля 2026 13:16Более 13 тысяч тонн продукции из Нижегородской области отправили за границу
06 февраля 2026 12:29Прием заявок на второй сезон проекта "СВОё дело" стартовал в Нижегородской области
06 февраля 2026 12:15В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
05 февраля 2026 15:27Новое авто в Нижегородской области обойдется в среднем в 2,6 млн рублей
05 февраля 2026 15:09Экспертиза одобрила проект 1-го дома по КРТ на улице Правды в Нижнем Новгороде
05 февраля 2026 13:04ВТБ: в январе выдачи автокредитов в России выросли более чем на 14%
05 февраля 2026 12:27Названы нижегородские муниципалитеты-лидеры по вводу жилья в 2025 году
04 февраля 2026 18:17Первый дом проекта КРТ в Ольгине планируют сдать до конца 2027 года
04 февраля 2026 17:55Администрация Шахуньи передумала покупать электрокар за 4 999 999 рублей
04 февраля 2026 16:11Цифровые сервисы ВТБ включены в "белый список" Минцифры
Экономика

Более 13 тысяч тонн продукции из Нижегородской области отправили за границу

06 февраля 2026 13:16 Экономика
Более 13 тысяч тонн продукции из Нижегородской области отправили за границу

Фото: Александр Воложанин

В январе 2026 года из Нижегородской области за границу отправили свыше 10,7 тысячи тонн сельхозпродукции и более 2,5 тысячи кубометров древесины, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Перед экспортом все товары прошли обязательную проверку на карантинные объекты. Всего специалисты оформили 627 фитосанитарных сертификатов в системе "Аргус-Фито". От каждой партии были взяты образцы и направлены в лабораторию Нижегородского органа инспекции ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Среди подкарантинных товаров — гречневая и рисовая мука, картофель, семена, свежий салат, зерно и его переработанные продукты, торфогрунт и другие виды продукции.

По результатам исследований карантинных вредителей и болезней не выявлено. Продукция признана безопасной и соответствующей требованиям стран-импортеров.

Грузы направлены в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Туркмению, Китай, Иран, а также в Эстонию, Латвию и Литву.

Ранее сообщалось, что девять партий сыра и меда без документов изъяли в нижегородском аэропорту. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
Поделиться:
Новости по теме
27 января 2026 07:00Нижний Новгород отправил 1,3 тысячи тонн палочек для мороженого в Китай
19 января 2026 15:50Более 7000 сертификатов о происхождении товара оформили нижегородские предприниматели
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных