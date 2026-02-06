Более 13 тысяч тонн продукции из Нижегородской области отправили за границу Экономика

Фото: Александр Воложанин

В январе 2026 года из Нижегородской области за границу отправили свыше 10,7 тысячи тонн сельхозпродукции и более 2,5 тысячи кубометров древесины, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Перед экспортом все товары прошли обязательную проверку на карантинные объекты. Всего специалисты оформили 627 фитосанитарных сертификатов в системе "Аргус-Фито". От каждой партии были взяты образцы и направлены в лабораторию Нижегородского органа инспекции ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Среди подкарантинных товаров — гречневая и рисовая мука, картофель, семена, свежий салат, зерно и его переработанные продукты, торфогрунт и другие виды продукции.

По результатам исследований карантинных вредителей и болезней не выявлено. Продукция признана безопасной и соответствующей требованиям стран-импортеров.

Грузы направлены в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Туркмению, Китай, Иран, а также в Эстонию, Латвию и Литву.

