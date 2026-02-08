Аренда жилья для студентов в Нижнем Новгороде достигает 40 тысяч рублей в месяц

Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья рядом с вузами в Нижнем Новгороде обходится студентам в 33 тысячи рублей ежемесячно. Такие данные приводят специалисты сервиса "Авито Недвижимость".
По их анализу, минимальный бюджет, с которым студенту имеет смысл выходить на рынок аренды, начинается от 30 тысяч рублей. В этом ценовом сегменте чаще всего предлагаются компактные студии.
Верхняя граница стоимости формируется однокомнатными квартирами с ремонтом и отдельной кухней. Их аренда может достигать 35–40 тысяч рублей в месяц, особенно если жилье расположено в центральных районах города.
Ранее собщалось, что аренда жилья в Нижнем Новгороде за год подешевела на 1%.
