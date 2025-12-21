Нижний Новгород обогнал столицу по ценам на аренду в новогодние праздники Общество

Нижний Новгород стал одним из лидеров среди крупных российских городов по популярности у туристов на новогодние каникулы. За последний год интерес к городу вырос на 20%. Такие данные приводятся в исследовании "Суточно.ру".

Согласно данным, именно в Нижнем Новгороде зафиксирована самая высокая стоимость краткосрочной аренды жилья среди городов-миллионников — в среднем 8 500 рублей в сутки. Для сравнения, в Москве средняя цена аренды составляет 7 550 рублей, а в Казани — 7 400 рублей.

Существенно ниже цены в Санкт-Петербурге — 6 300 рублей в сутки. В Екатеринбурге аренда обойдётся в среднем в 4 900 рублей, в Краснодаре — 4 700 рублей, в Самаре — 4 600 рублей. В Воронеже и Волгограде — 4 300 и 4 200 рублей соответственно. Столько же в Перми, а в Челябинске — 4 100 рублей. В Красноярске — 4 000 рублей за сутки.

Наиболее доступное жильё среди миллионников предлагают в Новосибирске и Ростове-на-Дону — по 3 900 рублей, в Уфе — 3 800 рублей, а в Омске — всего 3 300 рублей в сутки.

Наибольший рост цен за год отмечен в Краснодаре и Волгограде — сразу на 16%. В Уфе аренда подорожала на 14%, в Казани и Нижнем Новгороде — на 10%, в Омске — на 9%. В Перми и Челябинске рост составил 8%, в Санкт-Петербурге и Воронеже — 7%, в Красноярске — 4%, а в Екатеринбурге — 2%.

В целом по стране средняя стоимость краткосрочной аренды жилья в новогодние праздники составляет 6 900 рублей в сутки. Это на 7% больше, чем годом ранее. Чаще всего россияне бронируют жильё на 3–4 дня, а пик заселений приходится на период с 31 декабря по 2 января.

Ранее сообщалось, что стоимость аренды домов в Нижегородской области на период новогодних каникул выросла на 2%.