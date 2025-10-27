Более половины нижегородских семей с детьми могут себе позволить аренду жилья Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Более половины семей с двумя детьми в Нижегородской области способны арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Это выяснили аналитики РИА Новости, составив рейтинг.

В исследовании учитывалось, что 70% остатка семейного бюджета после вычета прожиточного минимума направляется на аренду, а 30% — на другие расходы. Для расчетов брались региональные уровни зарплат, арендные ставки и величины прожиточного минимума за период с января по сентябрь 2025 года.

По итогам анализа Нижегородская область заняла 30-е место среди всех субъектов РФ. В регионе 53,8% семей с двумя детьми располагают доходом, достаточным для аренды жилья без ущерба для повседневных трат. При этом, чтобы арендовать квартиру и покрывать базовые расходы, совокупный доход двух взрослых должен составлять не менее 101,4 тысячи рублей в месяц.

В целом по России аренда жилья доступна более чем половине семей с двумя детьми. А средний необходимый доход для этого составляет 123 тысячи рублей.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь арендовать жилье могут 76,4% семей. Однако и уровень необходимых расходов значительно выше: семье из четырех человек требуется ежемесячный доход в размере 175,2 тысячи рублей.

Второе и третье места заняли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (75,5%) и Сахалинская область (64,8%). В этих субъектах аренда также требует высоких доходов — от 135 до 158 тысяч рублей в месяц.

Среди регионов, где более 60% семей могут позволить себе арендное жилье, оказались Белгородская область, Татарстан, Кемеровская, Липецкая, Мурманская и Магаданская области, а также Ненецкий автономный округ.

В то же время в ряде регионов, в первую очередь на Северном Кавказе, ситуация противоположная. Например, в Чечне всего 13,5% семей способны арендовать жилье, в Ингушетии их количество составляет 17,3%, в Дагестане - 18,8%, Кабардино-Балкарии - 19,6%.

С конца 2024 года в Нижегородской области реализуется специальная демографическая программа "Основа", включающая широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В частности, власти ввели "Родительский основной доход". Эта мера дополняет федеральный материнский капитал и предполагает дополнительную выплату за каждого рожденного или усыновленного ребенка. Общая сумма поддержки составляет не менее 1 млн рублей и не зависит от уровня дохода родителей.

Еще с 1 июля семьи с новорождёнными детьми получают "Подарок новорождённому". Это сертификат номиналом 20 тысяч рублей, который можно использовать для покупки необходимых товаров от нижегородских производителей.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин предложил тиражировать меры Нижегородской области по поддержке демографии.

Ранее также сообщалось, что Нижний Новгород занял 26-е место в ежегодном рейтинге городов России по уровню заработных плат.