60 тысяч за аренду 5-комнатной квартиры в Нижнем: миф или реальность Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Видеоблогер Андрей Джелиев переехал из Москвы в Нижний Новгород и показал своим подписчикам пятикомнатную квартиру площадью 177 квадратных метров, которую он снимает якобы за 60 тысяч рублей в месяц.

Стоимость аренды вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Нижегородцы считают, что жилье в Верхних Печерах, где, по их мнению, находится квартира Джелиева, не может стоить так мало. Редакция НИА "Нижний Новгород" узнала, реально ли снять за такие деньги пятикомнатную квартиру.

По словам эксперта агентства недвижимости "КвартА" Полины Авдеевой, заявленная цена не соответствует реальному положению дел на рынке.

"Такая цена для такого объекта — не про реальность рынка. Особенно если мы говорим о Верхних Печерах, ведь это престижный район с хорошими домами и квартирами с большими площадями. Аренда здесь всегда выше средней по городу. Пятикомнатные квартиры такой площади в этом районе обычно сдаются за 80-100 тысяч рублей и выше. В случае с новостройками и приличным ремонтом цена может доходить до 150-200 тысяч рублей в месяц", — отметила риелтор.

По ее информации, сегодня за 60 тысяч рублей можно снять добротную трёшку с ремонтом или скромную четырёшку в хорошем районе.

В то же время эксперт не исключает возможности "дешевой" аренды более просторного жилья. Дело в том, что большие квартиры обычно сдаются медленнее, поэтому владельцы могут сделать существенную скидку, чтобы просто покрыть довольно ощутимую коммуналку или, возможно, ипотечные платежи.

А вот трехкомнатные квартиры, наоборот, пользуются спросом. За последний год он вырос на 33%. Это связано и с подорожанием ипотеки, и с тем, что семьи дольше остаются в аренде. Цены на них варьируются от 35 тысяч рублей в спальных районах до 60 тысяч и выше — в центре или в новостройках. Четырех- и пятикомнатные — от 50 тысяч до 240 тысяч рублей в зависимости от расположения, состояния и площади. В премиальном сегменте встречаются предложения по 90-200 тысяч рублей в месяц и выше.

Вообще рынок аренды в Нижнем Новгороде в 2025 году показал ощутимый рост. В третьем квартале средняя стоимость аренды увеличилась на 17,4%, и город вошел в число лидеров среди миллионников по темпам роста. Средняя цена аренды по городу в октябре составила около 40 тысяч рублей в месяц.

Наибольшей популярностью пользуются Нижегородский и Советский районы — благодаря хорошей инфраструктуре, школам и общему уровню комфорта. Новостройки с евроремонтом стабильно удерживают верхние позиции по ценам, особенно в центральных районах.

Что будет с ценами дальше? Эксперты отмечают, что традиционно в декабре-январе рынок аренды немного замирает, однако в этом году сезонность практически не ощущается — слишком сильным оказался рост во второй половине 2025 года. В начале 2026 года аренда, скорее всего, продолжит расти или в лучшем случае останется на нынешнем уровне.

"Снижений ждать не стоит: спрос высокий, ипотека дорогая, многие семьи откладывают покупку и продолжают снимать", — заключила собеседница НИА "Нижний Новгород".

Ранее сообщалось, что только 13,6% семей в Нижегородской области могут позволить себе покупку квартиры в ипотеку по рыночной ставке. В то же время эксперты по недвижимости рекомендуют не откладывать приобретение жилья, так как в 2027 году ожидается резкий рост цен на недвижимость.