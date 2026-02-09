Утечка на перекрестке улиц Ванеева — Невзоровых локализована Общество

Фото: АО "ОКО"

Утечка на перекрестке улиц Ванеева — Невзоровых локализована, сообщили НИА "Нижний Новгород" в АО "ОКО".

По данным ресурсоснабжающей организации, ведется очистка проезжей части от наледи.

Напомним, утром 9 февраля на улице Ванеева прорвало трубу с горячей водой. Проезжую часть заволокло густым паром. Вода залила Белинку и прилегающие улицы. Посмотреть фото и видео с места можно тут.

Ремонтные работы начнутся после обследования поврежденного участка теплосети.