Здание на Ульянова,11 отремонтировали для школы искусств в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершен капремонт здания на улице Ульянова, 11, куда в ближайшее время переедет школа искусств и ремесел "Изограф". Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

По его словам, в ходе масштабной реконструкции были полностью обновлены фасад, кровля и подвал здания, заменены внутренние инженерные сети, выполнены отделочные работы.

"Учебные помещения адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются в школе. Скоро начнется их оснащение современным оборудованием и мебелью", — отметил градоначальник.

После переезда школа сможет принять до 900 детей — это на 300 человек больше, чем раньше.

"Их ждет множество интересных и востребованных направлений: от общехудожественных и декоративно-прикладных программ до современных, связанных с искусственным интеллектом и нейросетями, цифровой живописью и работой в графическом редакторе", — добавил Шалабаев.

В городском департаменте образования уточнили, что обучение в обновленной школе "Изограф" будет доступно для детей от 3 до 18 лет. Программы охватят как традиционные направления, так и современные подходы в сфере искусства и дизайна. Также будет доступно обучение по декоративно-прикладным направлениям, включающим популярные ремесла Нижегородской области.

В числе современных образовательных курсов — "Искусственный интеллект и нейросети", "Цифровая живопись", "Основы дизайна в Figma".

Напомним, что в ноябре в Верхних Печерах открылся филиал Дворца детского творчества имени Чкалова.