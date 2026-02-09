Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Здание на Ульянова,11 отремонтировали для школы искусств в Нижнем Новгороде

09 февраля 2026 15:50 Культура и отдых
Здание на Ульянова,11 отремонтировали для школы искусств в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершен капремонт здания на улице Ульянова, 11, куда в ближайшее время переедет школа искусств и ремесел "Изограф". Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

По его словам, в ходе масштабной реконструкции были полностью обновлены фасад, кровля и подвал здания, заменены внутренние инженерные сети, выполнены отделочные работы.

"Учебные помещения адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются в школе. Скоро начнется их оснащение современным оборудованием и мебелью", — отметил градоначальник.

После переезда школа сможет принять до 900 детей — это на 300 человек больше, чем раньше.

"Их ждет множество интересных и востребованных направлений: от общехудожественных и декоративно-прикладных программ до современных, связанных с искусственным интеллектом и нейросетями, цифровой живописью и работой в графическом редакторе", — добавил Шалабаев.

В городском департаменте образования уточнили, что обучение в обновленной школе "Изограф" будет доступно для детей от 3 до 18 лет. Программы охватят как традиционные направления, так и современные подходы в сфере искусства и дизайна. Также будет доступно обучение по декоративно-прикладным направлениям, включающим популярные ремесла Нижегородской области.

В числе современных образовательных курсов — "Искусственный интеллект и нейросети", "Цифровая живопись", "Основы дизайна в Figma".

Напомним, что в ноябре в Верхних Печерах открылся филиал Дворца детского творчества имени Чкалова.

Искусство капремонт Школы
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных