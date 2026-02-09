Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
09 февраля 2026 18:06Около 400 нижегородцев стали участниками соревнований "Лед надежды нашей - 2026"
09 февраля 2026 09:46Хоккеисты "Торпедо" стали серебряными призерами Матча звезд КХЛ
07 февраля 2026 18:03Нижний Новгород рассматривается для проведения Матча звезд КХЛ
07 февраля 2026 14:38Нападающий "Торпедо" Егор Виноградов оформил дубль в Матче звезд КХЛ
07 февраля 2026 09:05Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с защитником Бобби Нарделлой
06 февраля 2026 14:51Чемпионат Росгвардии по рукопашному бою прошел в Нижнем Новгороде
06 февраля 2026 14:30Спортсмены ЗСНО заняли первое общекомандное место в лыжных гонках
06 февраля 2026 13:11"Спорт начинается с тренера": молодогвардейцы и легендарный наставник обсудили, как растить новых чемпионов
06 февраля 2026 10:50"Торпедо-Горький" разгромил "Динамо-Алтай" со счетом 8:3
05 февраля 2026 14:50ФК "Пари НН" расторг контракты с Глущенковым и Кутателадзе
Спорт

Около 400 нижегородцев стали участниками соревнований "Лед надежды нашей - 2026"

09 февраля 2026 18:06 Спорт
Около 400 нижегородцев стали участниками соревнований Лед надежды нашей - 2026

Фото: минспорта Нижегородской области

7 февраля в Нижнем Новгороде на стадионе «Труд» прошли традиционные соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2026». В них приняли участие около 400 спортсменов.

Для самых юных конькобежцев была организована дистанция 50 м. Остальные участники вышли на старт 100-метровой дистанции. Это дети старше 11 лет, юноши и девушки 14-19 лет, а также взрослые спортсмены от 20 лет.

""Лед надежды нашей" - это больше, чем просто соревнования. Это живая история, которая связывает легенды конькобежного спорта с его будущим. И я уверен, что среди вышедших на старт ребят-новичков есть те, кто впоследствии неоднократно будет представлять наш регион на турнирах самого высокого уровня. Для этого у наших спортсменов есть главное - желание побеждать", – отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

В этот же день к ледовым стартам присоединились тысячи конькобежцев из более чем 30 регионов России.

«Лед надежды нашей» - традиционный турнир, приуроченный ко Дню зимних видов спорта. Впервые соревнования прошли в 80-е годы ХХ века. Многие российские конькобежцы получали путевку в большой спорт после таких стартов. Среди них и нижегородцы - участники XXIV зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине Наталья Воронина, Сергей Трофимов, Дарья Качанова, Елизавета Голубева.

Напомним, с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (государственная программа «Спорт России»), которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. По ней планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конькобежный спорт Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных