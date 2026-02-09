Около 400 нижегородцев стали участниками соревнований "Лед надежды нашей - 2026" Спорт

Фото: минспорта Нижегородской области

7 февраля в Нижнем Новгороде на стадионе «Труд» прошли традиционные соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2026». В них приняли участие около 400 спортсменов.

Для самых юных конькобежцев была организована дистанция 50 м. Остальные участники вышли на старт 100-метровой дистанции. Это дети старше 11 лет, юноши и девушки 14-19 лет, а также взрослые спортсмены от 20 лет.

""Лед надежды нашей" - это больше, чем просто соревнования. Это живая история, которая связывает легенды конькобежного спорта с его будущим. И я уверен, что среди вышедших на старт ребят-новичков есть те, кто впоследствии неоднократно будет представлять наш регион на турнирах самого высокого уровня. Для этого у наших спортсменов есть главное - желание побеждать", – отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

В этот же день к ледовым стартам присоединились тысячи конькобежцев из более чем 30 регионов России.

«Лед надежды нашей» - традиционный турнир, приуроченный ко Дню зимних видов спорта. Впервые соревнования прошли в 80-е годы ХХ века. Многие российские конькобежцы получали путевку в большой спорт после таких стартов. Среди них и нижегородцы - участники XXIV зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине Наталья Воронина, Сергей Трофимов, Дарья Качанова, Елизавета Голубева.

Напомним, с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (государственная программа «Спорт России»), которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. По ней планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.