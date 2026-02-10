Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Качество коммунальных услуг улучшилось для 450 тысяч жителей Нижнего Новгорода

10 февраля 2026 11:41 Общество
Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде закончили работы по проекту модернизации коммунальной инфраструктуры, который реализовали с привлечением льготного займа за счет средств Фонда национального благосостояния. В рамках проекта обновили объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения.

По словам первого замминистра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, в городе реконструировали 176 участков инженерных сетей общей протяженностью 64 км. Это улучшило качество коммунальных услуг для 450 тысяч жителей.

Недавно ввели в эксплуатацию последние 23 участка протяженностью 9,68 км. В результате качество жизни повысилось еще для 70 тысяч человек.

"Работа в этом направлении продолжается", — подчеркнул Александр Ломакин.

Куратором программы выступает Минстрой России, а функции оператора выполняет Фонд развития территорий.

Гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин сообщил, что Нижегородская область активно участвует в программе, которая стартовала в регионах в 2022 году. По его словам, в области уже завершили работы по семи проектам модернизации теплоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения.

В рамках этих проектов ввели в эксплуатацию более 100 км инженерных сетей, а также ряд объектов: 18 котельных, пять канализационно-насосных станций и тепловой пункт.

Кроме того, в регионе продолжают реализацию еще одного проекта — реконструкцию котельной в Нижнем Новгороде. После ввода объекта программа в области будет завершена.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

