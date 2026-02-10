Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородские кардиохирурги спасли четырех пациентов с разрывом аорты

10 февраля 2026 14:20 Общество
Нижегородские кардиохирурги спасли четырех пациентов с разрывом аорты

Фото: минздрав Нижегородской области

С начала 2026 года в НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больнице имени Б.А. Королёва прооперировали четырех жителей Нижегородской области с разрывом или расслоением аорты. Все пациенты выжили благодаря оперативной и слаженной работе медицинских служб.

Ключевую роль сыграла четкая маршрутизация: пациентов быстро доставляли в сосудистые центры для диагностики, после чего своевременно перевозили в Нижегородский кардиоцентр, где имеются аппараты искусственного кровообращения и необходимые условия для проведения сложных операций.

Главный врач НИИ – СККБ Антон Максимов пояснил, что разрыв аорты относится к наиболее опасным сердечно‑сосудистым патологиям, а без хирургического вмешательства в первые двое суток риск летального исхода превышает 50%. Он уточнил, что заболевание часто начинается с резкой боли в груди и может быть ошибочно принято за инфаркт миокарда. После подтверждения диагноза пациентов экстренно направляют в кардиоцентр.

Во время операции поврежденный участок аорты заменяют синтетическим протезом. Вмешательство проводится в условиях глубокого охлаждения организма с временной остановкой кровообращения, за исключением головного мозга, после чего пациента постепенно выводят из этого состояния.

Одним из спасенных пациентов стал 45‑летний житель Борского округа, отец четверых детей. Он поступил в больницу в конце января после внезапного ухудшения самочувствия по дороге на работу. После диагностики в Борской ЦРБ мужчину направили в областной кардиоцентр, где ему провели сложную операцию. Сейчас пациент проходит реабилитацию и готовится к выписке.

Лечащий враг пациента, кардиохирург Виктор Вайкин сообщил, что подобные патологии чаще выявляются у людей старше 30 лет, а рост числа пациентов связан с улучшением диагностики. По его словам, в кардиоцентре ежегодно выполняют около 50 таких операций. Он отметил, что вмешательства длятся в среднем до 10 часов и требуют участия 10-12 специалистов, а исход во многом зависит от слаженной работы всей медицинской команды.

Антон Максимов отметил, что возможности экстренной помощи значительно расширились благодаря региональному проекту "Квартал здоровья" , инициированному губернатором Глебом Никитиным. В его рамках модернизированы операционные, закуплено современное оборудование и построена вертолетная площадка санитарной авиации, запуск которой запланирован на 2026 год.

Проект "Квартал здоровья" является одним из флагманских направлений развития больничных территорий региона и направлен на создание единого лечебно‑диагностического пространства. В НОДКБ завершён капитальный ремонт двух корпусов, а в НИИ – СККБ открыты современные операционные и Центр диспансерного наблюдения. Работы по развитию инфраструктуры продолжаются, включая объединение вспомогательных служб и запуск внутрибольничного транспорта. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Ранее сообщалось, что нижегородские кардиохирурги спасли жизнь 30-дневному младенцу с тяжелейшим врожденным пороком сердца.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Кардиоцентр Медицина и здоровье Нацпроект
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных