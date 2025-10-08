Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Михаил Мурашко и Глеб Никитин осмотрели нижегородский "Квартал здоровья"

08 октября 2025 10:40 Общество
Михаил Мурашко и Глеб Никитин осмотрели нижегородский Квартал здоровья

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко побывал в Нижнем Новгороде с рабочим визитом, в рамках которого проверил ход реализации регионального проекта "Квартал здоровья". Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Глава российского Минздрава посетил несколько ключевых медицинских учреждений, в том числе областную детскую клиническую больницу и Научно-исследовательский институт специализированных видов медицинской помощи имени Б.А. Королева.

Главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы Светлана Белозерова показала гостям обновлённый корпус консультативно-диагностического центра. Здесь завершён капитальный ремонт, и теперь поликлиника принимает свыше 600 маленьких пациентов в день со всего региона.

Обновлённое пространство отличается современным дизайном, светлыми коридорами, удобными кабинетами и новейшим оборудованием. Делегация также осмотрела стоматологический кабинет, отделение для детей с заболеваниями центральной нервной системы, дневной стационар и лабораторию медико-генетических исследований.

В НИИ имени Королева министр и губернатор ознакомились с работой отделения реанимации и операционных залов.

"Квартал здоровья" — один из трёх ключевых проектов в сфере здравоохранения региона. Благодарю Михаила Мурашко за поддержку наших инициатив", — отметил Глеб Никитин.

Напомним, проект "Квартал здоровья" подразумевает объединение территорий Нижегородской областной детской клинической больницы и НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени Б.А. Королева.

Сообщалось, что стоимость "Города здоровья" в Нижнем Новгороде оценили в 35,2 млрд рублей, а "Семейный квартал" в Нижнем Новгороде обойдется в 6 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Глеб Никитин Здравоохранение Михаил Мурашко
