Новые операции стали доступны нижегородцам-сердечникам

Фото: минздрав Нижегородской области

15 октября в Научно-исследовательском институте – Специализированной кардиохирургической клинической больнице имени академика Б.А. Королёва выполнили сразу четыре оперативных вмешательства пациентам с тяжелыми формами хронической сердечной недостаточности. В региональной системе бюджетного здравоохранения появилась новая опция лечения: установка модуляторов сердечной сократимости. Нижегородский кардиоцентр получил федеральную квоту на малоинвазивные операции, при этом все сопутствующие расходы взял на себя областной бюджет.

Главный врач НИИ – СККБ Антон Максимов отметил, что такие операции предназначены для людей с хронической сердечной недостаточностью, которым ранее уже имплантировали устройства для терапии этого заболевания. По его словам, болезнь нарушает сократимость сердечной мышцы: часть миокарда становится "спящей", то есть временно выключается из работы.

Имплантируемый аппарат размещается под кожей с правой стороны грудной клетки, а электроды через сосуды подводятся непосредственно к сердцу. Прибор отслеживает его электрическую активность и посылает специальные сигналы, усиливая сокращения миокарда и улучшая кровоток. В результате, подчеркнул руководитель, сердце начинает работать эффективнее, пациент реже испытывает одышку и легче переносит физические нагрузки.

Каждая из четырех операций прошла под местной анестезией и заняла около часа. Настройка модуляторов проводилась прямо на операционном столе: хирурги проверяли корректность работы устройства и устанавливали электроды так, чтобы пациент не ощущал стимулирующих импульсов.

Врач-кардиолог НИИ – СККБ Анастасия Логинова сообщила, что восстановление после таких вмешательств обычно происходит быстро. Далее пациентам необходимо наблюдение у кардиолога как по поводу течения заболевания, так и для программирования установленного аппарата. Оценить объективный эффект, уточнила она, можно будет в ближайшие 3-6 месяцев. Имплантация улучшает качество жизни и переносимость нагрузок, а также позволяет сократить число госпитализаций из-за декомпенсации сердечной недостаточности.

В больнице подчеркнули, что хроническая сердечная недостаточность остается одной из наиболее частых причин инвалидизации и смертности во всем мире. Внедрение новых операций в практику повышает доступность высокотехнологичной помощи для жителей региона и является важным вкладом в борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" входит в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", реализуемый в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

