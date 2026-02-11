У пассажиров нижегородского метро начали проверять телефоны Общество

Фото: Александр Воложанин

В нижегородском метро инспекторы транспортной безопасности стали просить пассажиров включать мобильные телефоны во время досмотра.

Нижегородцы рассказали, что требование озвучивают при осмотре багажа, даже после того, как сумки уже прошли через рентгенотелевизионные установки. По словам пассажиров, теперь помимо проверки вещей их просят продемонстрировать работоспособность телефона.

В телеграм-канале "МетроНН" пояснили, что такие действия проводятся на законных основаниях. Досмотр мобильных устройств предусмотрен приказом Министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года №34.

Согласно документу, при необходимости сотрудники метро вправе попросить пассажира включить устройство для проверки его работоспособности.

Под проверку подпадают не только телефоны, но и фото- и видеотехника, аудиоаппаратура, ноутбуки и другие электронные устройства.

Аналогичная практика уже применяется на объектах РЖД, а также в аэропортах.

