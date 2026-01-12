Упрощенный ввоз электроники продлили в России до конца 2026 года Экономика

Фото: Александр Воложанин

Правительство РФ решило сохранить упрощённый порядок ввоза в страну ряда электронных устройств до конца 2026 года. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте правительства.

Это решение должно помочь избежать нехватки техники на внутреннем рынке, особенно в условиях продолжающегося санкционного давления. Речь идёт об устройствах, которые поддерживают функции шифрования или криптографии. В этот список входят смартфоны, ноутбуки, планшеты, компьютеры, микросхемы и рации.

Обычно для ввоза такой техники требуется специальное разрешение — нотификация. Раньше её можно было получить только через Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ, причём обращаться туда должен был непосредственно производитель.

Сейчас же оформить нотификацию могут и отраслевые объединения. Среди них — Ассоциация разработчиков и производителей электроники, консорциум "Вычислительная техника" и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий.

Кроме того, упрощённые правила снимают обязанность предоставлять таможне информацию о нотификации, если речь идёт о ввозе комплектующих для промышленной сборки техники внутри страны.

