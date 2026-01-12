Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Последние новости рубрики Экономика
12 января 2026 13:53Упрощенный ввоз электроники продлили в России до конца 2026 года
12 января 2026 13:27Лариса Павлова покидает пост начальника Волго-Вятского управления ЦБ РФ
12 января 2026 10:49Нижегородцам рассказали, как действовать при задержках зарплаты
12 января 2026 10:20Страховые пенсии выросли на 7,6% в Нижегородской области
10 января 2026 12:37Нижегородские аграрии ввели в оборот ещё более 8 тысяч га залежных земель
09 января 2026 11:53Производительность труда повысили по нацпроекту на 27 предприятиях за 2025 год
06 января 2026 16:31Аналитики рассказали, у кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
04 января 2026 11:01Как новогодние каникулы повлияют на январскую зарплату нижегородцев
04 января 2026 10:43Нижегородцам назвали условия для начисления пенсии по старости в 2026 году
04 января 2026 09:54Более 1,7 тысячи нижегородцев нашли работу благодаря мини-ярмаркам вакансий
Экономика

Упрощенный ввоз электроники продлили в России до конца 2026 года

12 января 2026 13:53 Экономика
Упрощенный ввоз электроники продлили в России до конца 2026 года

Фото: Александр Воложанин

Правительство РФ решило сохранить упрощённый порядок ввоза в страну ряда электронных устройств до конца 2026 года. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте правительства.

Это решение должно помочь избежать нехватки техники на внутреннем рынке, особенно в условиях продолжающегося санкционного давления. Речь идёт об устройствах, которые поддерживают функции шифрования или криптографии. В этот список входят смартфоны, ноутбуки, планшеты, компьютеры, микросхемы и рации.

Обычно для ввоза такой техники требуется специальное разрешение — нотификация. Раньше её можно было получить только через Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ, причём обращаться туда должен был непосредственно производитель.

Сейчас же оформить нотификацию могут и отраслевые объединения. Среди них — Ассоциация разработчиков и производителей электроники, консорциум "Вычислительная техника" и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий.

Кроме того, упрощённые правила снимают обязанность предоставлять таможне информацию о нотификации, если речь идёт о ввозе комплектующих для промышленной сборки техники внутри страны.

Ранее сообщалось, что цены на технику могут вырасти на 10-12% к осени 2026 года в Нижегородской области.

