Упрощенный ввоз электроники продлили в России до конца 2026 года

Фото:
Правительство РФ решило сохранить упрощённый порядок ввоза в страну ряда электронных устройств до конца 2026 года. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте правительства.
Это решение должно помочь избежать нехватки техники на внутреннем рынке, особенно в условиях продолжающегося санкционного давления. Речь идёт об устройствах, которые поддерживают функции шифрования или криптографии. В этот список входят смартфоны, ноутбуки, планшеты, компьютеры, микросхемы и рации.
Обычно для ввоза такой техники требуется специальное разрешение — нотификация. Раньше её можно было получить только через Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ, причём обращаться туда должен был непосредственно производитель.
Сейчас же оформить нотификацию могут и отраслевые объединения. Среди них — Ассоциация разработчиков и производителей электроники, консорциум "Вычислительная техника" и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий.
Кроме того, упрощённые правила снимают обязанность предоставлять таможне информацию о нотификации, если речь идёт о ввозе комплектующих для промышленной сборки техники внутри страны.
Ранее сообщалось, что цены на технику могут вырасти на 10-12% к осени 2026 года в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+