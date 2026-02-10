Строительство метро возобновилось на улице Горького — видео Общество

Фото: телеграм-канал "Метро НН"

Метростроители вновь занялись формированием стартового котлована для будущей станции метро на улице Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеграм-канал "Метро НН".

Ранее работы были вынужденно заморожены. Это было связано с необходимостью укрепления фундамента дома №113, стоящего рядом со стройплощадкой.

Сейчас рабочие разрабатывают грунт и готовят распорную систему для укрепления стен котлована. План на ближайшие месяцы — монтаж 311 тонн металлоконструкций и разработка 18 тысяч кубометров грунта.

Напомним, с улицы Горького хотят направить два тоннелепроходческих комплекса в сторону демонтажной камеры на площади Свободы.

Сообщалось, что завершение строительства новых станций метро "Сенная" и "Площадь Свободы" перенесли на 2027 год.