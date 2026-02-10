РБК: мессенджер Telegram замедляют в России Общество

Российские власти приняли решение замедлять работу мессенджера Telegram. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Так, Роскомнадзор планирует начать применять меры по частичному ограничению сервиса во вторник, 10 февраля. Еще один источник утверждает, что замедление Telegram уже фактически началось.

9 и 10 февраля пользователи Telegram, в том числе жители Нижегородской области, массово жалуются на перебои в его работе. Подобные жалобы фиксировались также в середине января и в конце декабря.

В октябре Роскомнадзор сообщал о частичных ограничениях в отношении Telegram и WhatsApp*. Тогда в ведомстве объясняли эти шаги необходимостью борьбы с преступной активностью.

В декабре глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский говорил, что вопрос полной блокировки Telegram не стоит на повестке.

В середине января член того же комитета Госдумы Андрей Свинцов заявлял, что замедление Telegram связано с тем, что сервис слишком медленно блокирует анонимные каналы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде наблюдались перебои с интернетом 9 февраля.

* Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.