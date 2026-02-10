Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 февраля 2026 15:09Движение по М-12 в Ардатовском округе восстановлено после ДТП
10 февраля 2026 15:03Еще два детских сада объединили в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 15:00Нижегородцы могут войти в состав экспертного совета конкурса Росмолодёжь.Гранты 2026 года
10 февраля 2026 14:56В Нижегородской области началась подготовка к пожароопасному сезону
10 февраля 2026 14:29Капремонт путепровода у Мызинского моста хотят завершить в августе 2026 года
10 февраля 2026 14:20Нижегородские кардиохирурги спасли четырех пациентов с разрывом аорты
10 февраля 2026 14:03РБК: мессенджер Telegram замедляют в России
10 февраля 2026 13:58Нижегородцы могут бесплатно уточнить кадастровые данные о своем имуществе
10 февраля 2026 13:40Еще три межрайонных медцентра создают в Нижегородской области
10 февраля 2026 13:17Расширенный скрининг новорожденных введут для нижегородцев с 1 апреля
Общество

РБК: мессенджер Telegram замедляют в России

10 февраля 2026 14:03 Общество
РБК: мессенджер Telegram замедляют в России

Российские власти приняли решение замедлять работу мессенджера Telegram. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Так, Роскомнадзор планирует начать применять меры по частичному ограничению сервиса во вторник, 10 февраля. Еще один источник утверждает, что замедление Telegram уже фактически началось.

9 и 10 февраля пользователи Telegram, в том числе жители Нижегородской области, массово жалуются на перебои в его работе. Подобные жалобы фиксировались также в середине января и в конце декабря.

В октябре Роскомнадзор сообщал о частичных ограничениях в отношении Telegram и WhatsApp*. Тогда в ведомстве объясняли эти шаги необходимостью борьбы с преступной активностью.

В декабре глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский говорил, что вопрос полной блокировки Telegram не стоит на повестке. 

В середине января член того же комитета Госдумы Андрей Свинцов заявлял, что замедление Telegram связано с тем, что сервис слишком медленно блокирует анонимные каналы. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде наблюдались перебои с интернетом 9 февраля.

* Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет Социальные сети
Поделиться:
Новости по теме
20 января 2026 11:52Более 2 000 тысяч точек бесплатного Wi-Fi работает в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных