Стартовал второй сезон проекта резиденты "Высоты" для молодых нижегородских музыкантов Общество

Фото: Молодёжный центр "Высота"

В нижегородской арт-резиденции «Высота» стартовал второй сезон проекта для представителей музыкальной индустрии, который на протяжении года объединит молодых артистов, экспертов индустрии. Проект резиденты «Высоты» — годовая программа, где творческая молодёжь будет создавать свои музыкальные композиции, посещать образовательную программу, которая включает в себя лекции и мастер-классы, а также создавать свою авторскую музыку под руководством экспертов проекта, для выпуска на музыкальные площадки страны.

В этом году команда организаторов вновь создаст все условия для раскрытия творческого потенциала и профессионального роста молодых музыкантов, авторов, исполнителей.

«В прошлом году резидентами стали 18 молодых творцов - авторов собственных треков. Для них это возможность получить поддержку от опытных наставников. Запуская второй сезон «Высоты», мы опираемся на впечатляющие результаты выпускников. Наша цель — создать для нового поколения нижегородских музыкантов максимально насыщенную профессиональную среду, где талант встречается с возможностями. В новом сезоне мы снова соберём самых ярких и амбициозных, чтобы дать им в руки инструменты для роста: знания, студии, наставников и сцены», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

В прошлом году резиденты создали более 70 музыкальных треков, которые набрали порядка 3 млн прослушиваний на разных музыкальных площадках. Они участвовали в более чем 30 концертных мероприятий и выступали на региональных, всероссийских, международных площадках. Например, резидент Настя Настасья исполнила свой трек на X Российско-Китайском молодёжном форуме в формате «Волга-Янцзы». Был записан летний гимн молодёжи Нижегородской области — «В Нижнем — творить».

А участница первого сезона проекта Надежда Курагина пришла в проект в поиске союзников, с которыми будет вместе узнавать что-то новое, развиваться, ставить цели и идти к ним. За время участия в проекте девушка смогла попасть в редакторские музыкальные подборки на музыкальных площадках, а также вместе с резидентом Глебом Храмовым (ADJ KHRAMOV) выиграть конкурс от ПФКИ на выпуск совместного альбома под названием «Гравитация».

«Я познакомилась с классными творческими ребятами и сейчас уже не представляю, как могла жить без такого комьюнити раньше! Они каждый раз мотивируют меня на что-то новое, да и я наблюдаю их рост. Это ценно для меня. Благодаря резидентству я выступала за последний год больше, чем за предыдущие несколько лет. Я хочу и дальше развиваться вместе с этим проектом, он помогает мне реализовать все творческие идеи и мечты», — поделилась Надежда Курагина.

Стать резидентами могут артисты в возрасте от 18 до 35 лет, которые развиваются в сфере авторской музыки: молодые авторы текста, саундпродюсеры, битмейкеры, сонграйтеры, вокалисты и другие представители музыкальной индустрии, молодые начинающие артисты Нижегородской области.

Подать заявку можно на сайте https://vysota-no.ru до 15 февраля включительно, там же будет размещена актуальная информация о проекте.

Для участников будет организована обучающая программа: мастер-классы, лекции, работа над треками под руководством опытных кураторов и наставника, которые будут с резидентами на протяжении всего года. Кроме того, резиденты получат доступ к звукозаписывающей студии, информационную поддержку и возможность выступать на различных мероприятиях.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека.