Жильцы дома на улице Лопатина на двое суток остались без отопления Общество

Фото: предоставлено читательницей pravda-nn.ru

Жители дома №10/1 на улице Германа Лопатина в Нижнем Новгороде пожаловались на отсутствие отопления, передает pravda-nn.ru.

Как сообщили горожане, рядом с их домом рабочие раскопали участок, но затем прекратили любые работы. При этом температура в помещениях заметно снизилась.

В администрации Нижегородского района журналистам пояснили, что перебои с отоплением были связаны с аварией на теплотрассе. 10 февраля сотрудники компании "Нижновтеплоэнерго" проводили аварийно-восстановительные работы на трубопроводе. Повреждение удалось устранить в тот же день, после чего отопление в доме было восстановлено.

Тем жильцам, у кого тепло в квартирах по-прежнему не появилось, рекомендовано обращаться в управляющую компанию АО "ДК Нижегородского района".

Напомним, что утром 9 февраля коммунальная авария произошла на улице Ванеева. Там прорвало трубу с горячей водой, вследствие чего десятки домов на нескольких улицах остались без отопления. В тот же день были проведены ремонтные работы. 10 февраля журналистам было сказано, что домоуправляющие организации регулируют внутридомовые системы после случившегося.