Нижегородцы могут записаться к стоматологу через MAX

Нижегородцы могут записаться к стоматологу через национальный мессенджер MAX, сообщил главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
По информации эксперта, региональное министерство здравоохранения и Нижегородская областная стоматология доработали чат-бот, после чего пользователям стала доступна онлайн-запись к зубному.
Система позволяет выбрать дату и удобное время. Единственно — требуется прикрепление к стоматологической поликлинике.
Напомним, в январе 2026 года областная стоматология пересмотрела цены на ряд услуг.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут закрывать больничный через мессенджер MAX.
