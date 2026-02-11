Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

Нижегородцы могут записаться к стоматологу через MAX

11 февраля 2026 16:16
Нижегородцы могут записаться к стоматологу через MAX

Фото: Максим Герасимов

Нижегородцы могут записаться к стоматологу через национальный мессенджер MAX, сообщил главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По информации эксперта, региональное министерство здравоохранения и Нижегородская областная стоматология доработали чат-бот, после чего пользователям стала доступна онлайн-запись к зубному. 

Система позволяет выбрать дату и удобное время. Единственно — требуется прикрепление к стоматологической поликлинике.

Напомним, в январе 2026 года областная стоматология пересмотрела цены на ряд услуг.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут закрывать больничный через мессенджер MAX.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных