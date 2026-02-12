Строительство кладбища "Новое Стригинское" продолжится в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде планируется продолжение строительства муниципального кладбища "Новое Стригинское". Речь идет о второй очереди объекта.
Как сообщили ИА "НТА-Приволжье" в департаменте строительства и капремонта городской администрации, реализация проекта разбита на несколько этапов.
Финансирование работ предусмотрено в городском бюджете на 2024-2028 годы. Часть работ уже выполнена в 2024-2025 годах.
В настоящее время ведется подготовка документации для проведения закупочных процедур. После этого будет определен подрядчик, которому предстоит завершить оставшийся объем работ.
Ранее также сообщалось, что была утверждена стоимость ритуальных услуг в Нижнем Новгороде на 2026 год.
