Строительство кладбища "Новое Стригинское" продолжится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде планируется продолжение строительства муниципального кладбища "Новое Стригинское". Речь идет о второй очереди объекта.

Как сообщили ИА "НТА-Приволжье" в департаменте строительства и капремонта городской администрации, реализация проекта разбита на несколько этапов.

Финансирование работ предусмотрено в городском бюджете на 2024-2028 годы. Часть работ уже выполнена в 2024-2025 годах.

В настоящее время ведется подготовка документации для проведения закупочных процедур. После этого будет определен подрядчик, которому предстоит завершить оставшийся объем работ.

Ранее также сообщалось, что была утверждена стоимость ритуальных услуг в Нижнем Новгороде на 2026 год.