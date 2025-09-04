Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 сентября 2025 09:00  [83] Только пять кладбищ Нижнего Новгорода открыты для новых захоронений
13 сентября 2025 07:00  [169] Росреестр разъяснил нижегородцам, как изменились правила владения участками
12 сентября 2025 18:05  [296] В нижегородской квартире пробили стену, чтобы вытащить кота из вентшахты
12 сентября 2025 17:51  [272] "Не пугайтесь": Мудров предупредил жителей Городца о дронах
12 сентября 2025 17:28  [250] Солнечные выходные ждут нижегородцев
12 сентября 2025 16:29  [559] Эксперт-мониторинг событий с 8 по 12 сентября 2025 года от АНО "Минин-центр"
12 сентября 2025 16:18  [260] Власти не определились с финансированием реконструкции Гордеевского виадука
12 сентября 2025 16:09  [230] Развитие больницы имени Семашко обсудили на конференции "Город здоровья"
12 сентября 2025 15:47  [253] Песни про первоклашек и азбуку звучат в нижегородских школах вместо звонков
12 сентября 2025 15:28  [292] Как сейчас живет нижегородская пара после трагедии в горах Дагестана
Общество

Только пять кладбищ Нижнего Новгорода открыты для новых захоронений

13 сентября 2025 09:00  [83] Общество
Только пять кладбищ Нижнего Новгорода открыты для новых захоронений

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде работают 22 муниципальных кладбища, но только пять из них сегодня открыты для новых захоронений. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в УМК "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода".

На данный момент свободно хоронить можно только на "Ново-Сормовском", "Березовой роще", первой очереди "Нижегородского", второй очереди "Сортировочного" и на "Новопокровском". Однако, как указано на сайте последнего, там возможны только подзахоронения в уже существующие могилы родственников.

На остальных погостах города провести новое захоронение можно только в рамках родственных или семейных участков, если там уже покоятся близкие. А на кладбищах "Кузнечихинское" и "Рельсовая, Ляхова, Новополевая" разрешено только захоранивание урн с прахом.

Расширять границы действующих кладбищ в городе пока не собираются. Вместо этого строится новая очередь кладбища "Новое Стригинское". Площадь будущего участка составит 19,2 гектара.

Ранее сообщалось, что на территории муниципального кладбища "Ново-Сормовское" обустроят квартал защитников Отечества.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кладбище Похороны
Поделиться:
Новости по теме
07 сентября 2025 09:20  [1202] Осквернение могилы погибшего на СВО бойца в Сарове обернулось проверкой полиции
18 августа 2025 09:40  [630] Неизвестные разложили фотографии у Павловского кладбища
05 июня 2025 14:03  [1375] Ритуальная компания ошибочно "похоронила" живого пациента в Богородске
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных