Только пять кладбищ Нижнего Новгорода открыты для новых захоронений

В Нижнем Новгороде работают 22 муниципальных кладбища, но только пять из них сегодня открыты для новых захоронений. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в УМК "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода".
На данный момент свободно хоронить можно только на "Ново-Сормовском", "Березовой роще", первой очереди "Нижегородского", второй очереди "Сортировочного" и на "Новопокровском". Однако, как указано на сайте последнего, там возможны только подзахоронения в уже существующие могилы родственников.
На остальных погостах города провести новое захоронение можно только в рамках родственных или семейных участков, если там уже покоятся близкие. А на кладбищах "Кузнечихинское" и "Рельсовая, Ляхова, Новополевая" разрешено только захоранивание урн с прахом.
Расширять границы действующих кладбищ в городе пока не собираются. Вместо этого строится новая очередь кладбища "Новое Стригинское". Площадь будущего участка составит 19,2 гектара.
Ранее сообщалось, что на территории муниципального кладбища "Ново-Сормовское" обустроят квартал защитников Отечества.
