Только пять кладбищ Нижнего Новгорода открыты для новых захоронений Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде работают 22 муниципальных кладбища, но только пять из них сегодня открыты для новых захоронений. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в УМК "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода".

На данный момент свободно хоронить можно только на "Ново-Сормовском", "Березовой роще", первой очереди "Нижегородского", второй очереди "Сортировочного" и на "Новопокровском". Однако, как указано на сайте последнего, там возможны только подзахоронения в уже существующие могилы родственников.

На остальных погостах города провести новое захоронение можно только в рамках родственных или семейных участков, если там уже покоятся близкие. А на кладбищах "Кузнечихинское" и "Рельсовая, Ляхова, Новополевая" разрешено только захоранивание урн с прахом.

Расширять границы действующих кладбищ в городе пока не собираются. Вместо этого строится новая очередь кладбища "Новое Стригинское". Площадь будущего участка составит 19,2 гектара.

