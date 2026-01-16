Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Власти ищут подрядчика для обслуживания туалетов на нижегородских кладбищах

16 января 2026 17:02 Общество
Власти ищут подрядчика для обслуживания туалетов на нижегородских кладбищах

Почти 2,8 млн рублей будет потрачено на содержание и обслуживание общественных туалетов на кладбищах Нижнего Новгорода в 2026 году. Информация об этом размещена в документации на портале государственных закупок.

Средства предназначены для обеспечения санитарного состояния туалетных кабин на ряде городских кладбищ, включая "Марьину Рощу", "Нижегородское" (I и II очереди), "Ново-Сормовское", "Бугровское", "Березовую Пойму", "Сортировочное", "Стригинское", "Красную Этну", "Румянцевское", "Кооперативное", "Нагорное", "Старое Автозаводское", "Березовую Рощу" и "Копосово-Высоково".

Подрядная организация, которая будет определена по итогам конкурса, обязана обеспечить регулярное выполнение комплекса санитарных и технических работ. В их числе — уборка внутренних поверхностей кабин (пола, стен и дверей) с применением моюще-дезинфицирующих средств, вывоз мусора, пополнение запасов туалетной бумаги.

Кроме того, предусмотрена регулярная откачка накопительных емкостей с последующей транспортировкой жидких отходов на специализированные станции аэрации или в водоканалы региона.

Срок действия контракта установлен до 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что в нижегородских парках установили еще два туалетных модуля.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Благоустройство Кладбище Туалет
