Общество

Стала известна стоимость услуг по погребению в Нижнем Новгороде на 2026 год

30 января 2026 08:00
Стала известна стоимость услуг по погребению в Нижнем Новгороде на 2026 год

Администрация Нижнего Новгорода утвердила размер компенсации за услуги по погребению, предоставляемые на безвозмездной основе в рамках гарантированного перечня. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.

Согласно документу, сумма составит 9165 рублей 37 копеек. Эта стоимость будет действовать на территории всего Нижнего Новгорода, включая Кстовский район. Отметим, что размер компенсации не изменился по сравнению с 2025 годом как в Нижнем Новгороде, так и в Кстовском районе.

В перечень услуг входят оформление документов, предоставление и доставка гроба, транспортировка тела, а также само погребение или кремация с выдачей урны с прахом. Стоимость каждой позиции различается в зависимости от территории и условий оказания услуг.

Отметим, что согласно Федеральному закону "О погребении и похоронном деле", гражданам гарантируется право на получение безвозмездных ритуальных услуг, предоставляемых специализированной службой. Расходы на оказание этих услуг берет на себя государство. Однако при этом родственники умершего должны сделать выбор: либо воспользоваться гарантированным перечнем услуг, либо получить единовременное пособие на погребение. Одновременное получение и пособия, и безвозмездных услуг не допускается. Все дополнительные услуги, выходящие за рамки установленного перечня, оплачиваются за счет средств заявителя.

Ранее сообщалось, что только пять кладбищ Нижнего Новгорода открыты для новых захоронений.

