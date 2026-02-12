Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Спорт

ФК "Пари НН" заключил контракт с 19-летним полузащитником Артёмом Сидоренко

12 февраля 2026 19:36 Спорт
ФК Пари НН заключил контракт с 19-летним полузащитником Артёмом Сидоренко

Фото: ФК "Пари НН"

Полузащитник Артём Сидоренко стал игроком "Пари Нижний Новгород". Нижегородский клуб заключил контракт с 19-летним футболистом, ранее выступавшим за "Краснодар".

Игрок является воспитанником южного клуба и прошел все этапы подготовки в его системе. В активе Сидоренко — два титула победителя Юношеской футбольной лиги, серебро ЮФЛ и бронза Молодежной футбольной лиги.

За команды структуры "Краснодара" полузащитник провел 70 встреч. В этих матчах он отметился 13 забитыми мячами и 39 результативными передачами.

Сидоренко также выступает за молодежную сборную России U-19.

Напомним, в "Краснодар" из "Пари НН" перешел уругвайский нападающий Хуан Боселли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Архив
