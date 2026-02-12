ФК "Пари НН" заключил контракт с 19-летним полузащитником Артёмом Сидоренко Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Полузащитник Артём Сидоренко стал игроком "Пари Нижний Новгород". Нижегородский клуб заключил контракт с 19-летним футболистом, ранее выступавшим за "Краснодар".

Игрок является воспитанником южного клуба и прошел все этапы подготовки в его системе. В активе Сидоренко — два титула победителя Юношеской футбольной лиги, серебро ЮФЛ и бронза Молодежной футбольной лиги.

За команды структуры "Краснодара" полузащитник провел 70 встреч. В этих матчах он отметился 13 забитыми мячами и 39 результативными передачами.

Сидоренко также выступает за молодежную сборную России U-19.

Напомним, в "Краснодар" из "Пари НН" перешел уругвайский нападающий Хуан Боселли.