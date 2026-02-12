Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
12 февраля 2026 16:43Гендиректор "Пари НН" прокомментировал переход Боселли в "Краснодар"
12 февраля 2026 13:55Нижегородская "Чайка" поиграла "Мамонтам Югры" с футбольным счетом
12 февраля 2026 10:20"Торпедо-Горький" одержал вторую сухую победу подряд
11 февраля 2026 17:26Нападающий "Пари НН" Хуан Боселли продолжит карьеру в "Краснодаре"
11 февраля 2026 09:15Футзалисты "Торпедо" разгромили "Норильский никель"
10 февраля 2026 20:53Нижегородское "Торпедо" уступило "Ладе" со счетом 1:3
10 февраля 2026 13:48Стартовал конкурс социнициатив в рамках благотворительного полумарафона "Беги, герой!"
10 февраля 2026 11:00Хавбек "Пари НН" Валерий Царукян перешел в "Ахмат" на правах аренды
10 февраля 2026 10:37Здание бывшего бассейна "Динамо" введут в эксплуатацию весной 2026 года
10 февраля 2026 09:20Вратарь Дмитрий Шугаев принес "Торпедо-Горький" сухую победу над "Соколом"
Спорт

Гендиректор "Пари НН" прокомментировал переход Боселли в "Краснодар"

12 февраля 2026 16:43 Спорт
Гендиректор Пари НН прокомментировал переход Боселли в Краснодар

Фото: ФК "Пари НН"

Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасев высказался о трансфере Хуана Боселли в футбольный клуб "Краснодар".

По словам руководителя, переговоры с "Краснодаром" прошли конструктивно. Он отметил, что с учетом того, что до окончания контракта игрока оставалось менее полугода, соглашение стало выгодным решением не только с финансовой стороны.

Состав команды также пополнит молодой перспективный футболист. Речь идет о полузащитнике Артеме Сидоренко из "Краснодара".

"Боселли провел хороший этап в Нижнем Новгороде, думаю, и наш клуб помог вырасти ему как игроку, и он нам решать спортивные задачи. Он давно хотел получить новый вызов, заслужил это, мы также были по отношению к футболисту максимально открыты и искренни", - отметил гендиректор.

Он признал, что расставаться с лидерами всегда непросто, однако в сложившейся ситуации это решение выглядит оптимальным. А удерживать игрока до завершения контракта было бы нецелесообразно как с точки зрения развития команды, так и с экономической стороны.

В клубе также допускали возможность ухода Боселли, поэтому трансфер не стал неожиданностью. По словам Карасева, у команды есть план по компенсации потери — как за счет внутренних ресурсов, так и посредством новых приобретений, поскольку трансферное окно остается открытым.

Напомним, уругвайский форвард выступал за "Пари НН" с сентября 2023 года. За два с половиной сезона он принял участие в 75 матчах, забил 24 мяча и отдал четыре результативные передачи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
10 февраля 2026 11:00Хавбек "Пари НН" Валерий Царукян перешел в "Ахмат" на правах аренды
05 февраля 2026 14:50ФК "Пари НН" расторг контракты с Глущенковым и Кутателадзе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных