Гендиректор "Пари НН" прокомментировал переход Боселли в "Краснодар"

Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасев высказался о трансфере Хуана Боселли в футбольный клуб "Краснодар".
По словам руководителя, переговоры с "Краснодаром" прошли конструктивно. Он отметил, что с учетом того, что до окончания контракта игрока оставалось менее полугода, соглашение стало выгодным решением не только с финансовой стороны.
Состав команды также пополнит молодой перспективный футболист. Речь идет о полузащитнике Артеме Сидоренко из "Краснодара".
"Боселли провел хороший этап в Нижнем Новгороде, думаю, и наш клуб помог вырасти ему как игроку, и он нам решать спортивные задачи. Он давно хотел получить новый вызов, заслужил это, мы также были по отношению к футболисту максимально открыты и искренни", - отметил гендиректор.
Он признал, что расставаться с лидерами всегда непросто, однако в сложившейся ситуации это решение выглядит оптимальным. А удерживать игрока до завершения контракта было бы нецелесообразно как с точки зрения развития команды, так и с экономической стороны.
В клубе также допускали возможность ухода Боселли, поэтому трансфер не стал неожиданностью. По словам Карасева, у команды есть план по компенсации потери — как за счет внутренних ресурсов, так и посредством новых приобретений, поскольку трансферное окно остается открытым.
Напомним, уругвайский форвард выступал за "Пари НН" с сентября 2023 года. За два с половиной сезона он принял участие в 75 матчах, забил 24 мяча и отдал четыре результативные передачи.
