Хавбек "Пари НН" Валерий Царукян перешел в "Ахмат" на правах аренды Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

"Пари Нижний Новгород" и "Ахмат" договорились об аренде Валерия Царукяна. Полузащитник проведет в грозненском клубе остаток сезона 2025/2026, при этом у "Ахмата" будет приоритетное право выкупа игрока, сообщили в "Пари НН".

В нижегородскую команду Царукян пришел в январе 2024 года. За это время он сыграл за "Пари НН" 37 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и один раз ассистировал партнерам.

Нынешний сезон для Царукяна сложился непросто. Он принял участие всего в шести встречах из-за травмы, полученная в июле. Хавбек пропустил 13 матчей и вернулся на поле лишь в конце сентября.

"Мы желаем Валерию успешной игры в составе грозненского клуба. Удачи на новом этапе карьеры!", — отметили в "Пари НН".

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Валерия Царукяна составляет 300 тысяч евро.

Напомним, ранее появлялась информация, что Царукян может покинуть команду зимой из-за недовольства количеством игрового времени. При этом зимние сборы полузащитник уже провел в составе "Ахмата".

Ранее также нижегородский клуб расторг контракты с защитником Кириллом Глущенковым и нападающим Николозом Кутателадзе.