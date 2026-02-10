В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
10 февраля 2026 11:00Хавбек "Пари НН" Валерий Царукян перешел в "Ахмат" на правах аренды
10 февраля 2026 10:37Здание бывшего бассейна "Динамо" введут в эксплуатацию весной 2026 года
10 февраля 2026 09:20Вратарь Дмитрий Шугаев принес "Торпедо-Горький" сухую победу над "Соколом"
09 февраля 2026 18:06Около 400 нижегородцев стали участниками соревнований "Лед надежды нашей - 2026"
09 февраля 2026 09:46Хоккеисты "Торпедо" стали серебряными призерами Матча звезд КХЛ
07 февраля 2026 18:03Нижний Новгород рассматривается для проведения Матча звезд КХЛ
07 февраля 2026 14:38Нападающий "Торпедо" Егор Виноградов оформил дубль в Матче звезд КХЛ
07 февраля 2026 09:05Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с защитником Бобби Нарделлой
06 февраля 2026 14:51Чемпионат Росгвардии по рукопашному бою прошел в Нижнем Новгороде
06 февраля 2026 14:30Спортсмены ЗСНО заняли первое общекомандное место в лыжных гонках
Спорт

Хавбек "Пари НН" Валерий Царукян перешел в "Ахмат" на правах аренды

10 февраля 2026 11:00 Спорт
Хавбек Пари НН Валерий Царукян перешел в Ахмат на правах аренды

Фото: ФК "Пари НН"

"Пари Нижний Новгород" и "Ахмат" договорились об аренде Валерия Царукяна. Полузащитник проведет в грозненском клубе остаток сезона 2025/2026, при этом у "Ахмата" будет приоритетное право выкупа игрока, сообщили в "Пари НН".

В нижегородскую команду Царукян пришел в январе 2024 года. За это время он сыграл за "Пари НН" 37 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и один раз ассистировал партнерам.  

Нынешний сезон для Царукяна сложился непросто. Он принял участие всего в шести встречах из-за травмы, полученная в июле. Хавбек пропустил 13 матчей и вернулся на поле лишь в конце сентября.  

"Мы желаем Валерию успешной игры в составе грозненского клуба. Удачи на новом этапе карьеры!", — отметили в "Пари НН".  

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Валерия Царукяна составляет 300 тысяч евро.

Напомним, ранее появлялась информация, что Царукян может покинуть команду зимой из-за недовольства количеством игрового времени. При этом зимние сборы полузащитник уже провел в составе "Ахмата".  

Ранее также нижегородский клуб расторг контракты с защитником Кириллом Глущенковым и нападающим Николозом Кутателадзе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2026 09:53Агент Боселли допускает его уход из "Пари НН" до закрытия трансферного окна
03 февраля 2026 12:15Полузащитник "Пари НН" Александр Эктов вернулся к тренировкам на поле
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных