В Кашире построят спорткомплекс с крытым катком к 2026 году

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

В Кашире на Парковой улице возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, сообщает 360.ru.

Ожидается, что объект введут в эксплуатацию в 2026 году. После открытия комплекса у взрослых и детей появится возможность заниматься спортом в современных и комфортных условиях.

Площадь двухэтажного здания превысит 5 000 кв. м. Центральным элементом станет просторная ледовая арена под крышей.

Проект предусматривает создание четырех функциональных зон. В состав комплекса войдут входная группа для посетителей, сама ледовая арена, блок технической подготовки хоккеистов, а также помещения для обслуживания спортсменов, включая медицинский кабинет.

Лед планируют использовать не только для тренировок по хоккею, но и для массовых катаний, доступных всем желающим.

"Выполнение работ планируется завершить в 2026 году, но из-за корректировок в проектно-сметной документации сроки ввода могут быть увеличены", — отметил исполняющий полномочия секретаря местного отделения "Единой России", муниципальный координатор проекта "Детский спорт" Игорь Кручинин.

Возведение комплекса ведется по государственной программе Московской области "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры". Согласно планам, строительные работы намерены завершить к концу года.

