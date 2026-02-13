Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
В Кашире построят спорткомплекс с крытым катком к 2026 году

13 февраля 2026 10:44 Спорт
В Кашире построят спорткомплекс с крытым катком к 2026 году

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

В Кашире на Парковой улице возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, сообщает 360.ru.

Ожидается, что объект введут в эксплуатацию в 2026 году. После открытия комплекса у взрослых и детей появится возможность заниматься спортом в современных и комфортных условиях.
Площадь двухэтажного здания превысит 5 000 кв. м. Центральным элементом станет просторная ледовая арена под крышей.

Проект предусматривает создание четырех функциональных зон. В состав комплекса войдут входная группа для посетителей, сама ледовая арена, блок технической подготовки хоккеистов, а также помещения для обслуживания спортсменов, включая медицинский кабинет.

Лед планируют использовать не только для тренировок по хоккею, но и для массовых катаний, доступных всем желающим.

"Выполнение работ планируется завершить в 2026 году, но из-за корректировок в проектно-сметной документации сроки ввода могут быть увеличены", — отметил исполняющий полномочия секретаря местного отделения "Единой России", муниципальный координатор проекта "Детский спорт" Игорь Кручинин.

Возведение комплекса ведется по государственной программе Московской области "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры". Согласно планам, строительные работы намерены завершить к концу года.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" начнет сезон 2026/2027 на новой арене на Стрелке.

