Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
13 февраля 2026 12:11Православная выставка "Широкая масленица" пройдет в Нижнем Новгороде
09 февраля 2026 13:45Три бегемота и 15 тонн декораций: нижегородцам представили "Песчаную сказку"
05 февраля 2026 18:22О дивный восток: в Нижнем Новгороде представили шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка"
05 февраля 2026 13:28Марафон "Россия — семья семей" откроет Год единства народов: прямая трансляция
02 февраля 2026 17:34В Москве пройдет крупнейшая выставка инфраструктуры гражданской авиации
31 января 2026 08:08Выставка о создателе "денежной" печати открылась в Нижнем Новгороде
15 января 2026 09:50"Песчаная сказка": в Нижегородском цирке — новое шоу Гии Эрадзе с 7 февраля
06 января 2026 15:54Рождественский хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 16 января
05 января 2026 10:01"Рождественская фиеста" пройдет в Нижнем Новгороде 6 января
03 января 2026 15:32Старт Рождественской фиесты в Нижнем Новгороде отложили из-за непогоды
Афиша

Православная выставка "Широкая масленица" пройдет в Нижнем Новгороде

13 февраля 2026 12:11 Афиша
Православная выставка Широкая масленица пройдет в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

С 16 по 22 февраля 2026 года в Нижнем Новгороде состоится 19-я международная православная выставка-ярмарка "Широкая масленица" (0+). Мероприятие пройдет по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия на территории Нижегородской ярмарки.

Торжественное открытие запланировано на 16 февраля. В часовне будет совершен молебен перед иконой святителя Спиридона Тримифунтского и ковчегом с башмачком от его святых мощей. В течение всей недели перед святыней будут ежедневно служиться молебны.

В 2026 году участие в выставке примут 370 представителей из 12 стран: Беларуси, Греции, Грузии, Израиля, Молдовы, России, Сербии, Сирии, Украины, Черногории, Монголии и Боснии и Герцеговины.

В первом павильоне посетители смогут помолиться и подать требы в отдаленные обители. Представители монастырей и храмов из 64 епархий представят продукцию собственных мастерских, церковную утварь, литературу, миро и ладан, лампадное масло, платки и палантины, иконы, браслеты, гайтаны и другую продукцию.

Во втором павильоне будет организована торговля одеждой и обувью, продуктами питания, включая чаи, специи, сухофрукты, восточные сладости, масла, мед и продукцию пчеловодства, сыры, оливки, рыбные деликатесы. Также гости смогут приобрести косметику, изделия из меха и кожи, ювелирные украшения и авторскую бижутерию, аксессуары, посуду, домашний текстиль, а также товары для здоровья и красоты.

Выставку традиционно сопровождают культурная и просветительская программы. В связи с тем, что 2026 год объявлен в России Годом единства народов, мероприятия будут посвящены многообразию и дружбе культур.

Вход на выставку-ярмарку свободный.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Масленица РПЦ
Поделиться:
Новости по теме
12 февраля 2026 07:14Сколько стоит приготовить блины на Масленицу в Нижнем Новгороде в 2026 году
11 февраля 2026 13:18Нижегородцам напомнили о штрафах за неправильное сжигание чучела на Масленицу
04 января 2026 14:28Масленичная неделя в Нижегородской области стартует 16 февраля
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных