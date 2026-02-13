Православная выставка "Широкая масленица" пройдет в Нижнем Новгороде Афиша

Фото: Александр Воложанин

С 16 по 22 февраля 2026 года в Нижнем Новгороде состоится 19-я международная православная выставка-ярмарка "Широкая масленица" (0+). Мероприятие пройдет по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия на территории Нижегородской ярмарки.

Торжественное открытие запланировано на 16 февраля. В часовне будет совершен молебен перед иконой святителя Спиридона Тримифунтского и ковчегом с башмачком от его святых мощей. В течение всей недели перед святыней будут ежедневно служиться молебны.

В 2026 году участие в выставке примут 370 представителей из 12 стран: Беларуси, Греции, Грузии, Израиля, Молдовы, России, Сербии, Сирии, Украины, Черногории, Монголии и Боснии и Герцеговины.

В первом павильоне посетители смогут помолиться и подать требы в отдаленные обители. Представители монастырей и храмов из 64 епархий представят продукцию собственных мастерских, церковную утварь, литературу, миро и ладан, лампадное масло, платки и палантины, иконы, браслеты, гайтаны и другую продукцию.

Во втором павильоне будет организована торговля одеждой и обувью, продуктами питания, включая чаи, специи, сухофрукты, восточные сладости, масла, мед и продукцию пчеловодства, сыры, оливки, рыбные деликатесы. Также гости смогут приобрести косметику, изделия из меха и кожи, ювелирные украшения и авторскую бижутерию, аксессуары, посуду, домашний текстиль, а также товары для здоровья и красоты.

Выставку традиционно сопровождают культурная и просветительская программы. В связи с тем, что 2026 год объявлен в России Годом единства народов, мероприятия будут посвящены многообразию и дружбе культур.

Вход на выставку-ярмарку свободный.