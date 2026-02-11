Нижегородцам напомнили о штрафах за неправильное сжигание чучела на Масленицу Общество

Фото: Александр Воложанин

За сжигание чучела на Масленицу с нарушением правил пожарной безопасности можно получить серьезный штраф, размер которого может достигать 400 тысяч рублей. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в беседе с ТАСС.

При этом отдельного наказания именно за сжигание чучела не существует. Ответственность наступает в том случае, если при этом нарушаются требования пожарной безопасности.

Если во время сожжения никто не пострадал, но правила были проигнорированы, гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц он составит от 20 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 60 тысяч, а для организаций — от 300 до 400 тысяч рублей. За первое нарушение могут ограничиться предупреждением.

Если же из-за сожжения чучела возник пожар или пострадали люди, санкции становятся значительно строже. Для граждан штраф увеличивается до 40-50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 80-100 тысяч, для ИП — до 90-110 тысяч, а для организаций — до 800 тысяч рублей.

В случае гибели людей организатору мероприятия может грозить штраф до 2 млн рублей. Кроме того, деятельность индивидуального предпринимателя или компании могут приостановить на срок до 90 суток.

Машаров также пояснил, что если виновником окажется физическое лицо, ответственность наступит по статье 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По этой статье предусмотрены штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы сроком до двух лет, ограничение свободы до трех лет или арест на срок до шести месяцев.

Напомним, Масленичная неделя стартует 16 февраля и будет отмечаться до 22 февраля.