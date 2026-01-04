Масленичная неделя в Нижегородской области стартует 16 февраля

Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
04 января 2026 14:28 Культура и отдых
В 2026 году Масленицу в Нижегородской области будут отмечать с 16 по 22 февраля. Сразу после завершения праздничной недели, 23 февраля, у православных верующих начнется Великий пост, который продлится до Пасхи. В этом году праздник Светлого Воскресения выпадает на 12 апреля.

Масленица — древний праздник, корни которого уходят в дохристианскую эпоху. Изначально он был связан с весенним равноденствием и символизировал прощание с зимой, приход весны и начало нового цикла жизни. Блины, круглые и румяные, считались символом солнца, тепла и возрождения.

После принятия христианства традицию сохранили, придав ей новое значение. Церковь включила Масленичную неделю в религиозный календарь как подготовительный период перед Великим постом. Поэтому этот праздник до сих пор остается ярким и любимым народом, сохраняя при этом глубокий культурный и духовный смысл.

На Масленицу традиционно пекут блины, устраивают массовые гулянья, водят хороводы и организуют ярмарки. Завершением недели становится сожжение чучела Масленицы — старинный обряд, символизирующий прощание со старым и надежду на весеннее обновление природы и изобилие.

Подробнее о празднике читайте здесь

Масленица Праздники
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных