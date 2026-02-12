Сколько стоит приготовить блины на Масленицу в Нижнем Новгороде в 2026 году Экономика

Фото: Александр Воложанин

Совсем скоро нижегородцы будут отмечать Масленицу. В 2026 году праздничная неделя пройдет с 16 по 22 февраля. Редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, во сколько жителям столицы Приволжья обойдется приготовление блинов.

За основу мы взяли классический рецепт: для теста потребуется 500 мл молока, три яйца, 200 г муки, 30 г масла (сливочного или растительного), 30 г сахара и 2-3 г соли (ее мы в расчет не брали). Из указанного количества ингредиентов получается четыре порции.

По данным Нижегородстата, средняя цена литра молока в регионе составляет 91,28 рубля. Десяток яиц стоит 70,94 рубля, килограмм муки — 43,31 рубля. Сливочное масло продается в среднем по 964,9 рубля за килограмм, подсолнечное — по 141,27 рубля за литр. Килограмм сахара обходится в 56,38 рубля.

Если пересчитать стоимость продуктов на указанные объемы, то 500 мл молока будут стоить 45,64 рубля, три яйца — 21,28 рубля, 200 г муки — 8,66 рубля, а 30 г сахара — 1,69 рубля.

При использовании сливочного масла 30 г обойдутся в 28,95 рубля. В этом случае приготовление четырех порций блинов будет стоить 106,22 рубля, а одна порция — примерно 26,56 рубля.

Если же добавить в тесто растительное масло, то 30 мл будут стоить 4,24 рубля. Тогда общая сумма затрат снизится до 81,51 рубля, а цена одной порции составит около 20,38 рубля.

Отдельно мы посчитали, во сколько обойдутся самые популярные начинки к блинам — сгущенное молоко, сметана и красная икра.

Так, без учета акций в крупнейших сетевых магазинах, банка сгущенки в среднем стоит около 168,99 рубля. Сметана жирностью 15% (300 г) обойдется в среднем в 115,19 рубля.

Самым дорогим дополнением остается красная лососёвая икра: за баночку весом 95 г придётся заплатить в среднем 766,66 рубля.

