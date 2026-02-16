Нижегородское предприятие увеличит выработку молочки благодаря "Производительности труда" Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками АО «Княгининское молоко» подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания занимается производством молочной продукции (молоко, творог, масло, кефир, сливки). Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс производства сливочного масла.

«Эксперты РЦК проанализировали работу компании и совместно с сотрудниками предприятия выявили 11 «узких» мест, снижающих пропускную способность в пилотном потоке. Среди них – неэффективная система хранения на складе, длительный процесс переналадки оборудования и простои, связанные с текущими неисправностями. По каждой проблеме разработан план мероприятий, который позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку в потоке на 17 процентов», – рассказал Максим Черкасов.

Эксперты РЦК уже обучили бережливым технологиям 10 сотрудников компании и подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно проводить обучение.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют 28 производителей пищевых продуктов, в том числе пять производителей молока и молочной продукции. Всего участниками федпроекта являются 313 региональных компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. Поддержка ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».