Общество

Доброволец СВО: "Служить в войсках беспилотных систем – это престижно"

16 февраля 2026 12:42
Доброволец СВО: Служить в войсках беспилотных систем – это престижно

Фото: Дмитрий Музыка

Группа добровольцев заключила контракты с Минобороны России для службы в войсках беспилотных систем и уже приступила к специальной подготовке на одном из полигонов. Военнослужащим предстоит освоить управление высокотехнологичным оборудованием и пройти тактические учения на местности.

Среди будущих операторов дронов – новосибирский программист. В прошлом он работал телохранителем в частном охранном агентстве, имеет опыт обращения с оружием, не раз обезвреживал преступников и готов к экстремальным условиям в зоне СВО.

«Отправился именно в эти войска, потому что с компьютером на «ты». Я по образованию программист-техник. Дома показывал своим детям, как устроен квадрокоптер. Считаю, что после подготовки стану профессионалом и буду полезен в этом роде деятельности. За инновациями и развивающимися технологиями будущее. Тяжело в учении – легко в бою, победа будет за нами!» - заявил доброволец с позывным «Кондор».

После комплексной подготовки и прохождения трехмесячного испытательного срока будущие защитники отправятся в зону специальной военной операции. Операторы беспилотников будут проводить разведку, корректировать российскую артиллерию, отражать вражеские атаки дронов и поддерживать штурмовые отряды с воздуха.

Другой доброволец с позывным «Бим» уверен, что армейский опыт и комплексная подготовка на полигоне пригодятся ему на военной службе.

«Учиться нужно всегда, совершенствовать свои прошлые навыки. Хочу обучиться управлению дронов, поддержать физическую форму и обзавестись новыми товарищами по оружию. Служить в войсках беспилотных систем – это престижно. Уверен, что мы достойно выполним свой воинский долг и вернемся домой», - сказал доброволец с позывным «Бим».

Отличительной особенностью контракта с подразделением войск беспилотных систем является гарантия службы не на передовой.

Военнослужащим войск БПЛА, принимающим участие в специальной военной операции, выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей, суммарное денежное довольствие в год составляет до 5,5 млн рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — от 5 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Напомним, в Нижегородской области также работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту и предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

Теги:
БПЛА Дом народного единства СВО
